Su una dashboard di Uniontrasporti gli autotrasportatori potranno segnalare in tempo reale le criticità della rete di trasporto e dei servizi

Blandina, confermato presidente di Uniontrasporti: “Aggiorneremo i Libri bianchi delle singole regioni e della Sicilia sui fabbisogni infrastrutturali, anche delle reti idriche ed energetiche, che saranno mappate”

Palermo, 30 aprile 2026 – Uniontrasporti, società nazionale in house di Unioncamere e delle Camere di commercio italiane, nel 2027 aggiornerà i Libri Bianchi delle singole regioni e della Sicilia sui fabbisogni infrastrutturali delle imprese e lancerà una dashboard, un “cruscotto” con interfaccia grafica, che permetterà agli autotrasportatori di segnalare in tempo reale criticità, esigenze e anomalie relative alla rete infrastrutturale e ai servizi di loro interesse. In ogni regione saranno rilevati i fabbisogni logistici per le principali filiere produttive e sarà condotta un’indagine specifica sulle competenze logistiche. Questo nuovo impegno integrerà la prosecuzione del lavoro di Uniontrasporti di monitoraggio dei fabbisogni infrastrutturali delle imprese che, nel caso della Sicilia, è servito ad individuare le principali priorità da realizzare e a valorizzare l’impatto del Ponte sullo Stretto di Messina sull’intera economia nazionale.

Lo ha annunciato il siciliano Ivo Blandina, vicepresidente vicario di Unioncamere Sicilia e presidente della Camera di commercio di Messina, che è stato confermato, dall’assemblea dei soci di Uniontrasporti, presidente per il prossimo periodo 2026-2029. Uniontrasporti, nell’Isola, proseguirà il proprio impegno con Unioncamere Sicilia nel progetto “Infrastrutture” finanziato dal fondo perequativo di Unioncamere nazionale.

Blandina, in proposito, ha aggiunto che “un nuovo ambito di analisi, in corso di valutazione anche per il territorio siciliano, riguarderà le reti idriche ed energetiche, che saranno innanzitutto mappate, al fine di evidenziarne il livello di efficienza, le criticità e le aree di maggiore vulnerabilità. Quindi si prevede l’individuazione dei fabbisogni tecnologici e infrastrutturali, sia dal punto di vista dei gestori delle reti, sia da quello delle imprese utilizzatrici. Infine – ha precisato Blandina – si intende analizzare e stimolare l’interesse del sistema imprenditoriale verso soluzioni innovative capaci di ridurre costi, consumi e perdite, migliorando al contempo la sostenibilità complessiva. Il risultato finale del progetto sarà un documento che conterrà non solo la mappatura delle reti e l’analisi dei fabbisogni, ma anche una serie di proposte operative e una roadmap di intervento, e che potrà essere uno strumento strategico per orientare le politiche di sviluppo locale e per sostenere la competitività del sistema produttivo territoriale”.

Il presidente Blandina, nell’illustrare i risultati di bilancio 2025 con un valore della produzione di oltre 1,6 milioni e 25 progetti sviluppati nel corso dell’anno, è reduce da un triennio che ha visto un fatturato di oltre 4,5 milioni, circa 50 progetti e oltre 40 eventi, “attività – ha osservato – che ci ha permesso di valorizzare il ruolo del sistema camerale nel settore delle infrastrutture e della logistica”.

“Nel prossimo triennio – ha concluso Blandina – Uniontrasporti prevede sia attività in continuità con gli anni precedenti, sia progetti in nuovi ambiti di analisi. Nel primo caso si proseguirà con le attività di monitoraggio degli interventi prioritari, mantenendo costante il confronto con imprese, associazioni, enti locali e governi regionali”.

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