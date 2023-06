ALL’ARS, APPROVATO IL DISEGNO DI LEGGE SULLE FARMACIE RURALI: “UN SUCCESSO PER ‘SUD CHIAMA NORD’ E PER TUTTE LE FARMACIE FINO A IERI ABBANDONATE OGGI HANNO A DISPOSIZIONE CIRCA 2 MILIONI DI EURO”.

Il ddl, a prima firma Alessandro De Leo che ha lavorato strenuamente e voluto fortemente anche dal deputato La Vardera, dopo mesi approvato oggi in sala d’ercole.

Un disegno di legge che va in aiuto a tutte quelle farmacie che si trovano in territori difficili e poco popolosi che da anni, soprattutto dopo il covid, hanno trovato delle difficoltà nella gestione dei servizi essenziali.

“Abbiamo tutelato il diritto alla salute – spiega il primo firmatario, Alessandro De Leo di ‘Sicilia Vera’ – nel rispetto dell’art.32 della Costituzione, sotto il profilo dell’assistenza farmaceutica. Abbiamo dato dignità a chi lavora in bassi insediamenti urbani, prevedendo l’aumento dell’indennità di residenza per evitare la loro chiusura”.

Ed a sostenere la battaglia del deputato regionale messinese, anche l’onorevole La Vardera con incontri, emendamenti e lavoro.

“Insieme a De Leo – continua il presidente di ‘Sud chiama nord’ La Vardera – abbiamo lavorato mesi e mesi su questo articolato. È una vittoria per tutti noi, ma soprattutto per tutte le farmacie che oltre ad essere semplici ‘farmacie’ in quei territori diventano dei veri e propri presidi di primo soccorso. Oggi, hanno vinto i cittadini”.

Per maggiori informazioni in allegato anche la proposta di ddl arrivata in aula.

