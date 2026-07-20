Sono stati cinque bambini a svelare i pannelli in ceramica del nuovo Percorso artistico di comunità di Aidone. Un gesto simbolico che ha affidato alle nuove generazioni l’inaugurazione del primo nucleo della Mappa di comunità patrimoniale: un’opera aperta, destinata a crescere nel tempo insieme alla comunità.

La cerimonia, svoltasi sabato 19 luglio alla presenza della sindaca Annamaria Raccuglia, degli amministratori comunali, dei rappresentanti delle associazioni partner e di numerosi cittadini, ha segnato la conclusione delle attività del progetto Comunità Educante: I Semi di Demetra, promosso da Legambiente Piazza Armerina APS, ente capofila, insieme ad Archeoclub Morgantina Aidone, Ecomuseo “I Semi di Demetra”, UISP Sicilia APS – Comitato Regionale, Comune di Aidone, Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale e Istituto Comprensivo “Falcone-Cascino”, con il sostegno di Impresa Sociale Con i Bambini.

Il percorso comprende il murale “Ingranaggi di comunità”, realizzato dall’artista Priscilla Spatola, e cinque pannelli in ceramica nati dal laboratorio “Mani in pasta”, coordinato da Bentornato Artigianato di Lorenzo Camiolo e Federica Trovato. I pannelli riproducono alcuni dei luoghi più rappresentativi di Aidone attraverso opere di Marcella Tuttobene e sono incorniciati dalle mattonelle realizzate da circa settanta cittadini di ogni età, protagonisti di un percorso partecipativo i cui nomi sono riportati nella targa che accompagna l’opera. Al termine della cerimonia il Percorso artistico di comunità è stato donato al Comune di Aidone.

«Il patrimonio non è soltanto ciò che ereditiamo dal passato. È ciò che una comunità decide, ogni giorno, di riconoscere come proprio e di trasmettere al futuro», ha dichiarato Paola Di Vita, presidente di Legambiente Piazza Armerina APS. «Per questo il murale e i cinque pannelli rappresentano solo il primo nucleo di una Mappa di comunità patrimoniale. L’obiettivo non è completare un’opera, ma fare in modo che ogni nuovo pannello diventi un’occasione per rimettere insieme la comunità intorno al proprio patrimonio.»

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Nel suo intervento la sindaca Annamaria Raccuglia ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto e ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa. Richiamando il significato del murale Ingranaggi di comunità, ha sottolineato come una comunità possa crescere solo quando ciascuno mette a disposizione il proprio contributo, proprio come gli ingranaggi di un meccanismo che si muove grazie al lavoro di tutte le sue parti.

Nel corso della cerimonia sono stati consegnati omaggi in ceramica, realizzati con le stesse mattonelle che compongono le cornici dei pannelli, alla sindaca Annamaria Raccuglia, alle artiste Marcella Tuttobene e Priscilla Spatola e al signor Cona, proprietario dell’immobile che ospita il murale, quale segno di riconoscenza per il contributo offerto alla realizzazione dell’iniziativa.

Legambiente Piazza Armerina APS rivolge un sentito ringraziamento alla Fondazione Marida Correnti, che ha ospitato le attività della comunità educante, agli artisti, ai partecipanti ai laboratori, al signor Cona per la disponibilità dimostrata e a tutti i cittadini che, con il loro contributo, hanno trasformato un intervento artistico in un’esperienza di partecipazione e condivisione.

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