SICILIA: INCENDI. GIAMBONA “COMUNITÀ IN GINOCCHIO, SERVE PIÙ PREVENZIONE E SOSTEGNO AI COMUNI”

PALERMO (21 luglio 2026) – “La Sicilia continua a pagare un prezzo altissimo agli incendi: comunità evacuate, centinaia di ettari distrutti, attività produttive compromesse e perfino l’interruzione dell’approvvigionamento idrico per decine di Comuni. Non possiamo continuare a rincorrere l’emergenza ogni estate”. Lo dichiara il vicepresidente del gruppo del Partito Democratico all’Assemblea regionale siciliana, Mario Giambona.

“Il lavoro di vigili del fuoco, Corpo forestale, Protezione civile e volontari è encomiabile, ma è evidente che serve un cambio di paradigma – continua il deputato regionale dem -. La Regione deve investire sulla prevenzione con un piano strutturale che rafforzi la manutenzione del territorio, i viali parafuoco, il monitoraggio e il coordinamento tra gli enti. In questo percorso è indispensabile mettere i Comuni nelle condizioni di intervenire direttamente, dotandoli di strumenti e risorse adeguate per svolgere un’efficace attività di prevenzione”.

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Giambona poi sottolinea che “c’è una criticità che non può più essere ignorata: l’età sempre più avanzata dei lavoratori forestali. Senza un ricambio generazionale e un rafforzamento degli organici sarà sempre più difficile garantire un’efficace azione di prevenzione e contrasto agli incendi”.

“Gli effetti dei cambiamenti climatici e la mano criminale di chi appicca i roghi impongono una risposta diversa. La Regione ha il dovere di programmare e prevenire, non di limitarsi a intervenire quando le fiamme hanno già devastato il territorio. Difendere il patrimonio ambientale significa proteggere la sicurezza dei cittadini e il futuro della Sicilia”, conclude Giambona.

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