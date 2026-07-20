ESTATE CENTURIPINA 2026

CULTURA, MUSICA, CINEMA E COMUNITÀ

L’Amministrazione Comunale di Centuripe è lieta di presentare il calendario degli eventi dell’Estate Centuripina 2026, un programma ricco di appuntamenti pensato per coinvolgere cittadini, famiglie e visitatori in un percorso fatto di cultura, spettacolo, musica, tradizioni e valorizzazione del territorio.

L’edizione di quest’anno rappresenta un importante passo avanti nel percorso di crescita delle iniziative estive del Comune, con un calendario capace di coniugare grandi eventi e momenti dedicati alla vita dei quartieri, confermando la volontà dell’Amministrazione di portare occasioni di incontro in ogni parte della città.

Tra gli appuntamenti più attesi spicca la Notte Bianca di Centuripe, in programma sabato 22 agosto, che avrà come Special Guest PAU, storica voce dei Negrita, protagonista di uno spettacolo destinato a richiamare pubblico da tutta la Sicilia e a rendere ancora più prestigiosa una delle manifestazioni simbolo dell’estate centuripina.

Grande attesa anche per La Notte dei DJ, in programma sabato 1 agosto. Protagonista della serata sarà la Special Guest Tamisha DJ, affiancata dai migliori DJ del territorio e dal vocalist Paolo Bertano, per una lunga notte di musica che animerà prima Piazza Sciacca e successivamente Piazza Duomo.

Uno dei punti qualificanti dell’Estate 2026 sarà il ritorno delle Feste dei Quartieri, un progetto che lo scorso anno ha riscosso un entusiasmo straordinario, riportando la socialità nelle piazze e rafforzando il senso di appartenenza delle diverse comunità cittadine. San Gioacchino, Stelle, Via G. Fiorenza, Sacro Cuore e San Nicola ospiteranno serate di festa, musica e aggregazione, con l’obiettivo di valorizzare ogni angolo della città e coinvolgere tutte le generazioni.

L’estate sarà inoltre caratterizzata da un importante momento per la comunità: mercoledì 29 luglio sarà inaugurato il nuovo Parco Poggio Treboni, uno spazio completamente dedicato ai cittadini che rappresenta un ulteriore investimento nella qualità della vita urbana e nella creazione di nuovi luoghi di incontro, svago e condivisione.

Advertisement

Non mancherà il cinema all’aperto con la rassegna “Cinema al Baglio”, che proporrà cinque appuntamenti gratuiti. Tra questi, particolare rilievo avrà la proiezione di “Sulfur Road”, alla presenza del regista americano Michael Cavalieri, offrendo al pubblico l’occasione di incontrare l’autore dell’opera.

Il calendario sarà completato da numerosi eventi dedicati alla musica, alla danza e alle tradizioni popolari: dal Summer Dance – Aspettando il Carnevale con i Malarazza Rock Folk Band, al Carnevale Summer Edition, passando per lo spettacolo di danza Centuripe Bedda e il suggestivo concerto del Coro Lirico Siciliano con il tributo a Franco Battiato.

Il Sindaco Salvatore La Spina: «Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutta l’Amministrazione Comunale, al Consiglio Comunale, alle associazioni del territorio e agli uffici comunali che, con spirito di collaborazione e grande impegno, hanno lavorato alla costruzione di questo calendario di eventi. Questo programma è il risultato di un lavoro condiviso, nato dalla volontà comune di offrire a Centuripe un’estate ricca di occasioni di incontro, cultura e divertimento per cittadini e visitatori.»

L’Amministrazione Comunale invita cittadini, associazioni e visitatori a partecipare numerosi agli eventi dell’Estate Centuripina 2026, con l’obiettivo di vivere insieme una stagione fatta di cultura, divertimento, condivisione e valorizzazione del patrimonio umano e territoriale della nostra comunità.

MALARAZZA.jpg

Advertisement

Visite: 149