Cerami: festa S.Antonio Abate nel registro delle eredità immateriali della Sicilia

UN RICONOSCIMENTO CHE RENDE ORGOGLIOSA TUTTA LA COMUNITA’ DI CERAMI

L’Amministrazione Comunale esprime la propria soddisfazione e il più vivo compiacimento per l’iscrizione della Festa di Sant’Antonio Abate di Cerami nel Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia (REIS), deliberata all’unanimità dalla Commissione lo scorso 23 Giugno.

Si tratta di un traguardo di straordinaria ed inestimabile importanza, che riconosce il valore storico, culturale, religioso e identitario di una tradizione che, da secoli, rappresenta il cuore della nostra comunità.

Questo prestigioso riconoscimento non celebra soltanto una festa religiosa, ma premia una storia fatta di fede, devozione, sacrificio e partecipazione popolare. Una tradizione custodita con amore dalla Confraternita di Sant’Antonio Abate, dalle famiglie ceramesi e da tutti coloro che, generazione dopo generazione, ne hanno mant enuto vivi i riti, i simboli e il profondo significato.

A nome dell’intera cittadinanza, rivolgiamo le nostre più sincere congratulazioni alla Confraternita di Sant’Antonio Abate, alla sua giovane amministrazione, guidata con impegno e dedizione dal Confrate Superiore Giuseppe Chiovetta, e a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante e prestigioso risultato.

L’iscrizione nel REIS rappresenta un motivo di orgoglio per Cerami e un’opportunità preziosa per promuovere e valorizzare il nostro patrimonio culturale immateriale, affinché continui a essere conosciuto, tutelato e tramandato alle future generazioni.

Cerami si conferma custode di una tradizione autentica, capace di raccontare l’identità più profonda della nostra terra e di rappresentare un patrimonio condiviso dell’intera Sicilia.

Complimenti alla Confraternita di Sant’Antonio Abate!

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