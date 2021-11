ZŌ CENTRO CULTURE CONTEMPORANEE

“Alba dei tempi”, talk con Nico Vascellari sull’essere artista

Conversazione con l’artista visivo veneto, tra i più celebrati del momento, moderata da Cristiano Seganfreddo di Flash Art, interviene Ambra Stazzone dell’Accademia di Belle arti di Catania

Catania, Zō Centro culture contemporanee, 19 novembre 2021, h. 17

Ingresso tramite biglietto gratis Eventbrite

Il 19 novembre, alle ore 17, Zō Centro culture contemporanee di Catania ospita “Alba dei tem-pi”, una conversazione con Nico Vascellari, uno degli artisti italiani più celebrati del momento, sull’essere artista oggi: il rapporto con curatori e critici, il mondo dell’arte e delle gallerie, i me-dia, il sistema internazionale dei musei e della creazione del valore.

Moderato da Cristiano Seganfreddo, publisher della rivista di arte contemporanea Flash Art, all’incontro partecipa anche la professoressa Ambra Stazzone, pro-direttore dell’Accademia di Belle Arti di Catania. L’evento fa parte del ciclo di incontri “ART&more by glo™️”, progetto nato per sostenere l’arte in tutte le sue forme, supportando artisti noti e talenti emergenti attraverso un linguaggio universale e al contempo personale.

Nico Vascellari, 45 anni di Vittorio Veneto, è un artista visivo. Il suo lavoro si articola e prende forma attraverso un ampio spettro di pratiche come la performance, la scultura, il video, in un’analisi di carattere antropologico. Il suo approccio artistico mira a raggiungere strati sociali ibridi, alla costante ricerca di un dialogo tra la sua arte ed una gamma di audience il più variegata ed eterogenea possibile. Tra le principali mostre personali: MAXXI | Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma (2018); Palais De Tokyo, Parigi (2017); Whitworth Art Gallery, Manchester (2016); Accademia di Francia – Villa Medici, Roma (2016); Estorick Collection, Londra (2016); National Gallery of Arts, Tirana (2015); Museion, Bolzano (2010); Museo MAN, Nuoro (2007); Skuc, Lubljana (2006). L’artista ha inoltre partecipato a: 58. October Salon, Biennale di Belgrado (2021); 15a Biennale di Lione (2019); 12a Biennale di Architettura di Venezia (2010); Manifesta 7 (2008); 15a Quadriennale di Roma (2008); 52a Biennale di Venezia (2007).

Info: Green pass obbligatorio. Ingresso tramite biglietto gratis Eventbrite www.eventbrite.it/e/biglietti-glotm-presenta-nico-vascellari-talk-alba-dei-tempi-207233028567

Indirizzo: Zō Centro culture contemporanee, Piazzale Rocco Chinnici, 6 – 95129 – Catania.

