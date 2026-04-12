Storie correlate

Vivicittà Palermo, domani la 42ª edizione: 450 al via nella corsa globale della UISP

Riccardo Aprile 11, 2026

Domenica 12 aprile la 42a edizione del Vivicittà Palermo

Riccardo Aprile 8, 2026
Vivicittà-Palermo-partenza-2022

Uisp:Vivicittà 2026: da questa edizione grazie ad accordo con l’Ussi una classifica compensata anche per i Giornalisti Podisti

Riccardo Aprile 1, 2026

Ultime notizie

Trionfo DL Racing nel primo atto del Lamborghini Super Trofeo

Riccardo Aprile 12, 2026
giovani terzo settore

Forum Regionale Terzo Settore: A Palermo giovani da tutta Italia per progetto “La Dimensione Politica del Terzo Settore”

Riccardo Aprile 12, 2026

M5S Sicilia: “Schifani fa campagna elettorale coi soldi dei cittadini per comunicare il nulla”

Riccardo Aprile 12, 2026
Partenza

VIVICITTÀ PALERMO: VITTORIE DI YURI FLORIANI E CRISTINA GARCIA CONDE

Riccardo Aprile 12, 2026