Vivicittà Palermo, domani la 42ª edizione: 450 al via nella corsa globale della UISP

Partenza alle 9.30 dallo stadio delle Palme “Vito Schifani”, in contemporanea con 40 città italiane. Parco della Favorita protagonista di un tracciato unico da 10 km. In gara anche Yuri Floriani (sei volte vincitore del Vivicittà da professionista).

Palermo. Saranno circa 450 gli atleti che domani si presenteranno ai nastri di partenza della 42ª edizione del Vivicittà Palermo, la storica manifestazione a marchio UISP che unisce sport e valori, coinvolgendo 40 città italiane, nel segno della pace, dell’ambiente, dei diritti e dell’Europa.

A Palermo si partirà dalla pista di atletica dello stadio delle Palme “Vito Schifani”. Lo start sarà dato simultaneamente alle ore 9.30, in collegamento con Radio 1 Rai.

Il percorso: 10 km nel cuore della Favorita

Il tracciato si sviluppa interamente all’interno del Parco della Favorita, su un unico giro di 10 chilometri. Un percorso suggestivo e al tempo stesso tecnico, che attraversa alcuni dei luoghi più rappresentativi dell’area: Case Rocca, via Ercole, viale Diana, la Palazzina Cinese e il Museo Pitrè.

Sfida aperta tra conferme e ritorni

Al via la vincitrice della passata edizione, la spagnola Cristina Garcia Conde, determinata a concedere il bis. Tra gli uomini riflettori puntati su Antonio Mascari, primo nel 2024, anch’egli a caccia della doppietta.

Grande attesa anche per Yuri Floriani: sei le sue vittorie al Vivicittà Palermo, due delle quali a livello nazionale grazie alla classifica compensata. L’atleta trentino, altofontino d’adozione, torna a gareggiare da master dopo una lunga carriera da professionista che lo ha visto partecipare a due edizioni dei Giochi Olimpici nei 3000 siepi e conquistare numerosi titoli italiani assoluti.

Inclusione e passione senza età

Tra i partecipanti anche tre over 80: Mario Lo Cicero, Pietro Mafara e Giuseppe Salica, esempio autentico di longevità sportiva.

Vivicittà Palermo si conferma inoltre evento inclusivo: al via un folto gruppo di atleti della FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali), a testimonianza di uno sport sempre più aperto e accessibile.

Una corsa globale, una classifica unica

Resta immutata la formula distintiva della manifestazione: una gara competitiva di 10 km disputata in contemporanea in più città, con una classifica unica nazionale compensata, elaborata attraverso coefficienti altimetrici curati dall’Istituto di Scienza dello Sport del CONI.

Prevista anche una speciale classifica riservata ai giornalisti, realizzata in collaborazione con l’USSI.

Vivicittà in Sicilia

In Sicilia, oltre a Palermo, la gara agonistica sui 10 km si disputerà anche a Ragusa, dove è prevista anche una camminata ludico-motoria. Si camminerà, tra condivisione e stare bene anche ad Aci Sant’Antonio, Giarre e Messina.

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