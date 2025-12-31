Vicenda Bilancio Partecipato: Marathon Club Henna: che fine hanno i 69 voti certi che avevamo?

Ho chiesto a google qual’è l’animale più stupido al mondo e mi è uscito il pesce palla! Google dice testualmente: Gigante e piatto, sembra vagare senza meta, è pieno di parassiti e sopravvive in modo inaspettato nonostante la sua apparente goffaggine. E poi ho chiesto chi è l’animale più furbo al mondo: la volpe, è l’animale simbolo dell’astuzia, sia nelle favole di Esopo, che nelle leggende e racconti folkloristici. Spesso però, la metafora della volpe è sinonimo invece di una furbizia ‘stupida’ che arreca danni a sé stessi.

Essendosi oggi completate le operazioni di voto relativamente al bando di democrazia partecipata e vedendo che il nostro progetto ha preso solo 26 voti, mi sono chiesto: ma dei 69 voti che abbiamo avuto per certi, ne spuntano solo 26, gli altri 43 votanti che hanno scelto il nostro progetto, sicuramente non hanno saputo votare!!! E i motivi penso che siano stati essenzialmente due:

1) abbiamo avuto 43 votanti simili al pesce palla e quindi hanno mandato le mail in una casella di posta elettronica situata nel deserto.

2) si sono recati presso l’ufficio eventi di un altro comune.

Certo ancora più pesci palla sono stati gli elettori del progetto: Restart Fundrisi, solo due voti (ahahahahahahahah)

e l’urlo dei bambini!!! forse con le loro grida hanno fatto scappare i loro elettori!!!

Non posso fare altro che complimentarmi con il progetto vincente che ha avuto la fortuna di beccare tutti elettori (volpi) che hanno saputo votare correttamente. Complimenti vivissimi agli amici vincitori!!! Ah dimenticavo: la volpe oltre che essere simbolo dell’astuzia, alcune volte è sinonimo invece di una furbizia ‘stupida’ che arreca danni a sé stessi.

Buon anno ai nostri amici pesce palla

Pagina Facebook Marathon Club Henna

