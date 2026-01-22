Storie correlate

No all’accordo Mercosur: agricoltori, allevatori e consumatori siciliani chiedono le dimissioni dei deputati regionali

Riccardo Gennaio 21, 2026 0
onorevole stefania marino 1

Mercosur: Marino (Pd), tenere insieme commercio e tutela filiere

Riccardo Gennaio 16, 2026 0

IL CONSORZIO DELLA MANDORLA DI AVOLA A SIGEP WORLD 2026

Riccardo Gennaio 13, 2026 0

Ultime notizie

alberi abbattuti

Maltempo: Comunicazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile del Comune di Enna

Riccardo Gennaio 22, 2026 0

Chiusura Plesso Santa Lucia

Riccardo Gennaio 22, 2026 0

LA PIZZUTA RACCONTA LA SUA ECCELLENZA, ALLO STAND DEL MINISTERO UNA MASTERCLASS DEDICATA ALLA MANDORLA DI AVOLA

Riccardo Gennaio 22, 2026 0

DIRITTO ALLA SALUTE NEGATO IN SICILIA, LA CORTE DEI CONTI LANCIA L’ALLARME ANTOCI PORTA IL CASO IN EUROPA

Riccardo Gennaio 22, 2026 0