Uragano “Harry”: danni ingenti anche all’agricoltura, Cia Sicilia orientale chiede misure d’emergenza

Catania, 22 gennaio 2025 – “L’uragano “Harry” ha provocato danni ingenti anche nel settore agricolo della provincia di Catania. Capannoni e strutture aziendali sono stati divelti, campagne allagate e colture gravemente danneggiate: le perdite ammontano a svariati milioni di euro”. lo comunica Giosuè Catania, presidente di Cia Sicilia orientale che chiede alla Regione l’immediata attivazione di misure di emergenza per sostenere gli agricoltori della piana di Catania, duramente colpiti. “Non c’è pace per le aziende agricole locali, che necessitano di interventi urgenti per la messa in sicurezza e il ristoro dei danni”.

