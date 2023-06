Un ennese nel pregisioso club dei geni del Mensa: è Paolo Mattiolo

Unico ennese a far parte di questo prestigioso Club di Geni. E’ Paolo Mattiolo che da poco tempo è entrato nel Mensa.

Il Mensa, fondato ad Oxford nel 1946, è un prestigioso club internazionale che riunisce persone appartenenti a quel 2% della popolazione mondiale con un Q.I. di almeno 130. Tra le sue fila conta personaggi famosi come Isaac Asimov e per entrarne a far parte è necessario superare un difficile test del quoziente intellettivo. Attualmente ha circa 133.000 membri in 100 stati, dei quali poco più di 1800 in Italia e 60 in Sicilia, anzi..61! E da pochi giorni c’è quindi Paolo Mattiolo, studente sedicenne del Liceo Scientifico P.Farinato, appassionato di scacchi e crittografia, ma anche amante dello sport e arbitro di calcio. Congratulazioni a lui, che siamo certi in porterà alta la bandiera ennese nel mondo.

Visite: 202