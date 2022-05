“RIPARTIAMO DALLO SPORT”:UNA DOMENICA DA RICORDARE NEL TEMPO

Tra la gente c’è tanta voglia di socializzare, di stare insieme di ripartire guardando al futuro con ottimismo. E lo sport in particolare quello sociale, quello senza lo stress del risultato è la migliore “medicina”. La conferma arriva dai numeri sulle partecipazioni ai diversi eventi svolti in questi giorni del programma “Ripartiamo dallo Sport” promosso dal Comitato Sicilia Uisp con il patrocinio del Comune di Enna e che dallo scorso 27 maggio sino al 5 giugno coinvolgerà la città di Enna in numerose iniziative di carattere promozionale sportivo con il momento più importante il Campionato Nazionale di Atletica Leggera il 4 e 5 giugno al campo comunale Tino Pregadio. E dopo il successo dello Street Workout di venerdì scorso promosso dall’associazione Mondial Fitness e l’attività di quartiere di sabato, oggi 29 maggio grande successo anche di spettatori per i tre eventi che si sono svolti nella mattinata con il Bicincittà che ha attraversato le vie principali della città da piazza Europa al Castello di Lombardia, dell’esibizione di Automodellismo sempre sul piazzale Euno sottostante il Castello e di Tiro con l’Arco Storico all’interno del maniero, grazie alla collaborazione con l’associazione Arcieri del Castello.

“E’ stata una bella giornata – ha commentato il presidente del Comitato Uisp Sicilia Enzo Bonasera – tanta gente coinvolta in 3 diverse attività. Stiamo vedendo che la gente apprezza questo nostro importante sforzo di puntare sullo sport per dare un importante segnale di ripartenza”.

Gli appuntamenti sportivi continuano. Domani 30 maggio al campo di atletica leggera, grazie alla collaborazione con la Palestra Ippon Enna, dalle 18 alle 20, esibizione di giovanissimi Judoka di diverse palestre della provincia. Alle 17 invece nell’ex Convento dei Cappuccini incontro sulle tematiche del rispetto dell’ambiente anche attraverso la pratica sportiva.

Martedì 31 maggio ginnastica a corpo libero e Fitness alla Palestra Universal Fitness di contrada Misericordia e l’1 giugno uno degli eventi più attesi, la camminata lungo la Via Sacra che da contrada Baronessa a Enna bassa porterà i partecipanti sino a sotto la Rocca di Cerere. Qui grazie alla collaborazione con l’Azione Cattolica di terrà la cerimonia di piantumazione di un albero di ulivo davanti l’ingresso del Museo Multimediale del Mito.

