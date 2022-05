Enna: Celebrata la Giornata Internazionale della Biodiversità alla Scuola Neglia

Nei giorni scorsi, i bambini delle classi quinte della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “F.P. Neglia – N. Savarese”, accompagnati dalla vicepreside Virzì Loredana e dagli insegnanti: Agosta Enza, Barrile Rosa, Campanile Cettina, Di Dio Maria, D’ Urso Cettina, Falcone Francesco, Gloria Gina, Incarbona Mariella, L’Acqua Rosamaria, La Monica Cristina, Lo Gioco Katia, Masaraccio Giuseppe, Nogara Maria, Oieni Cinzia e Scavuzzo Maria Letizia, hanno celebrato la Giornata Internazionale della Biodiversità. Si è così concluso il progetto annuale di Educazione allo Sviluppo Sostenibile “ConserviAMO la biodiversità” che l’Università di Enna “Kore” ha condotto a scuola e fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica Marinella Adamo.

Tale manifestazione rientra nell’evento, che ogni 22 maggio si celebra in tutto il mondo, istituito dall’Assemblea Generale dell’ONU con lo scopo di aumentare la consapevolezza che la biodiversità è continuamente minacciata e che, quindi, occorre tutelarla anche adottando comportamenti responsabili da parte di tutti.

Per tale occasione, il giardino della Scuola Neglia si è trasformato in una galleria di esposizione di cartelloni con disegni, inneggianti al valore della biodiversità, realizzati dagli alunni della Scuola Primaria.

“Alla fine delle attività, gli allievi hanno brindato alla biodiversità con sciroppo di Sambuco, una bevanda gustosa e dissetante ricca di vitamine preparata a casa con i fiori di Sambucus nigra. Ciò allo scopo di rafforzare nei bambini il concetto di Servizi Ecosistemici ovvero i benefici che la natura fornisce al genere umano; tra tali servizi c’è proprio quello di «approvvigionamento», cioè la fornitura di prodotti ottenuti dagli ecosistemi come cibo, medicinali, acqua e materie prime. Occorre, infatti, sempre di più implementare la nostra percezione dei servizi ecosistemici, indispensabili per la sopravvivenza dell’Uomo e fondamentali per la costruzione dell’economia delle Nazioni” ha dichiarato Rosa Termine, biologa della Kore.

