Troina: numerosi turisti stranieri al Museo Robert Capa
Siamo sempre felici quando il nostro museo diventa un luogo di incontro internazionale.
Negli ultimi giorni abbiamo avuto il piacere di accogliere ospiti provenienti dal Regno Unito e dall’Austria, interessati alla storia europea del Novecento, alla fotografia di guerra e al lavoro di Robert Capa in Sicilia.
La visita non è stata soltanto un momento di fruizione, ma soprattutto un’occasione di scambio: idee, domande e punti di vista diversi sulla guerra, sulla memoria e sul ruolo della fotografia come documento storico.
Un segnale significativo è stato ritrovare alcuni visitatori inglesi, tornati per condividere l’esperienza del museo con nuovi ospiti.
Quando un museo diventa un luogo in cui si sceglie di tornare, il dialogo continua.
