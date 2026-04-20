INSEDIATA LA PRIMA CONSULTA GIOVANILE

Eletti i 10 membri dell’organo consultivo e propositivo del consiglio comunale, della giunta e del sindaco

Troina, 20/04/26 -Insediata ufficialmente sabato scorso nell’aula consiliare del palazzo municipale la prima Consulta giovanile del Comune di Troina, l’organo consultivo e propositivo del consiglio Comunale, della giunta e del Sindaco. Composta da 10 giovani residenti da almeno 3 anni a Troina, di età compresa tra i 16 e i 30 anni non compiuti, rimarrà in carica per 2 anni e rappresenterà lo strumento di partecipazione del mondo giovanile alle scelte amministrative.

“La Consulta – spiega l’assessore alle politiche giovanili Salvuccio Siciliano -, farà da tramite tra i giovani e le istituzioni locali, garantendo che i bisogni e le idee delle nuove generazioni siano ascoltati e compresi, promuovendo la cittadinanza attiva e favorendo il dialogo nei vari ambiti amministrativi. Rivolgo un augurio di buon lavoro e un ringraziamento a questi giovani ragazzi, che hanno già dimostrato tanta voglia di impegnarsi e partecipare alla vita pubblica della nostra comunità con tante idee e proposte”.

Sono organi di governo della Consulta:

– l’Assemblea, di cui fanno parte: i rappresentanti delle associazioni iscritte all’Albo comunale; i rappresentanti degli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado eletti; i rappresentanti degli studenti universitari eletti in organi accademici; i cittadini residenti a Troina, non appartenenti alle categorie precedenti, che abbiano presentato richiesta;

– l’Ufficio di Presidenza, composto dal presidente, dal vice presidente, dal segretario, dal vice segretario e da un referente per ciascuno dei 4 gruppi di lavoro permanente: eventi, sport e attività ricreative; attività culturali e pubblica istruzione; ambiente e solidarietà sociale.

Questi i nominativi degli eletti:

– Martina Ruberto, presidente;

– Giulia Cantagallo, vice presidente;

– Antonio Leanza, segretario;

– Antonio Amata, vice segretario;

– Luigi Sambuco;

– Chiara Palmigiano;

– Alice Calabrese;

– Silvestro Schillaci;

– Rachele Calabrese;

– Giuseppe Trovato Agnesa.

“Con grande emozione e senso di responsabilità accogliamo l’istituzione della Consulta e siamo onorati di esserne i primi rappresentanti eletti – ha dichiarato il presidente Martina Ruberto a nome dell’Ufficio di Presidenza e dell’intera Assemblea. Ringraziamo l’amministrazione per aver creduto nei giovani del nostro territorio, creando uno spazio di ascolto, proposta e partecipazione attiva. Grazie a questa iniziativa oggi i giovani della comunità troinese hanno un luogo ufficiale dove farsi ascoltare e un prezioso strumento che farà da tramite con le istituzioni locali. Il nostro impegno sarà concreto: dare voce alle idee, ai bisogni e ai sogni di chi ogni giorno vive, studia e lavora in questa città. Lavoreremo su temi chiave come istruzione, lavoro, cultura, sport, sostenibilità, partecipazione civica e solidarietà sociale e il nostro augurio è quello di creare una Consulta aperta, trasparente e operativa”.

Alla Consulta spetteranno infatti le seguenti competenze: formulare proposte, progetti, programmi, eventi ed iniziative di vario genere in materia di politiche giovanili; esprimere parere sugli argomenti sottopostigli dal sindaco, dall’assessore comunale al ramo e dal presidente del consiglio comunale; svolgere indagini, studi e inchieste per approfondire la conoscenza delle problematiche e delle articolazioni del mondo giovanile presente nel territorio; promuovere ogni iniziativa volta a rafforzare il rapporto tra il Comune ed il mondo giovanile troinese attraverso forme di collaborazione innovative e creative; programmare il reperimento e l’impegno delle risorse finanziarie relative all’apposito capitolo di spesa del bilancio dell’Ente.

La carica di componente dell’Assemblea, ai cui lavori il sindaco e l’assessore alle politiche giovanili sono invitati permanenti, è interamente a titolo gratuito ed è incompatibile con altre di natura politica o istituzionale.

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