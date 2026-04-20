Il Generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi, Comandante Interregionale CC “Culqualber” con sede a Messina e competente sulle regioni Sicilia e Calabria, ha visitato il Comando Provinciale di Enna e incontrato alcune Autorità locali. Accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Alfredo Beveroni, il Generale Domizi ha infatti avuto un colloquio con il Prefetto di Enna, Dottor Ignazio Portelli, ed il Procuratore della Repubblica di Enna, Dottor Ennio Petrigni, ai quali ha sottolineato la costante disponibilità dell’Arma nelle molteplici attività informative ed investigative che i reparti presenti sul territorio sono quotidianamente chiamati a svolgere.

Successivamente ha visitato la sede del Comando Provinciale, presso la Caserma “Gallo”, ove ha incontrato gli Ufficiali, i Comandanti delle ventuno Stazioni presenti in provincia, una rappresentanza di brigadieri, appuntati e carabinieri, nonché una delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC). Nel corso del suo intervento con i militari, il Generale Domizi ha rivolto un sentito ringraziamento ai carabinieri della provincia di Enna, evidenziando la loro dedizione e professionalità con cui giornalmente operano al servizio della comunità, sottolineando l’importanza di una costante e concreta vicinanza ai cittadini nonché l’esempio di quei commilitoni ora in quiescenza che hanno fornito un fattivo contributo di servizio e di coloro che nel corso degli anni hanno addirittura sacrificato la loro vita per gli altri.

A seguire vi è stato un briefing alla presenza degli Ufficiali nel corso del quale gli sono state illustrate le peculiarità sociali, economiche, delinquenziali ed ambientali della Provincia, nonché le articolazioni del Comando Provinciale strutturato su un Ufficio Comando, una Sezione di PG presso la Procura della Repubblica un Reparto Operativo e tre Compagnie, quelle di Enna, Piazza Armerina e Nicosia. Nel pomeriggio fa infine visitato le Stazioni CC di Nissoria ed Agira, ricadenti sotto la giurisdizione della Compagnia di Enna.

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