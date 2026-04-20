Caltanissetta capitale dell’enduro: successo per gli Assoluti d’Italia tra sport, pubblico e ritorno economico

Per tre giorni Caltanissetta si è trasformata in un grande palcoscenico dello sport, accogliendo piloti, appassionati e curiosi provenienti da tutta la Sicilia, da diverse regioni d’Italia e anche dall’estero in occasione degli Assoluti d’Italia di Enduro, manifestazione promossa dalla Federazione Motociclistica Italiana.

Una tappa di alto livello che ha visto protagonisti alcuni tra i migliori piloti del panorama nazionale e internazionale, molti dei quali reduci dalla prova mondiale di Custonaci, impegnati lungo un tracciato tecnico e spettacolare.

Sul piano sportivo, la seconda giornata di gara ha regalato una sfida entusiasmante tra Brad Freeman e Andrea Verona, con il pilota inglese capace di imporsi per appena 42 centesimi al termine di un confronto serratissimo deciso nelle ultime prove speciali. Sul podio anche Steve Holcombe, in una classifica che ha visto tra i primi dieci soltanto due piloti italiani, a conferma dell’altissimo livello internazionale della competizione. Verona mantiene comunque la leadership del campionato.

Nel corso della manifestazione abbiamo raccolto le testimonianze degli assessori al Turismo ed Eventi, Gianluca Bruzzaniti per la Provincia e Toti Petrantoni per il Comune di Caltanissetta, che hanno evidenziato il valore strategico dell’iniziativa per il territorio.

“Gli Assoluti d’Italia di Enduro rappresentano una tappa fondamentale per il nostro territorio – ha dichiarato Gianluca Bruzzaniti – capace di attrarre motociclisti, sportivi e tantissimi curiosi provenienti da tutta la Sicilia e da ogni parte d’Italia”.

G arda la video intervista https://youtu.be/GSC6qQzC3SI

Il cuore della manifestazione è nelle parole dell’assessore Toti Petrantoni, che ha sottolineato l’impatto concreto dell’evento.

“Una manifestazione organizzata sotto ogni profilo – ha spiegato – che ha portato nel nostro territorio un importante indotto economico. Abbiamo avuto modo di verificare come le strutture ricettive abbiano registrato un picco nelle occupazioni, così come le attività ristorative e tutte le realtà legate al mondo dello sport e dell’accoglienza”.

Nei giorni della gara la città si è riempita di sportivi e curiosi, confermando una strategia precisa che punta a valorizzare lo sport come leva di sviluppo e promozione.

“Da due anni lavoriamo per far vivere la città attraverso lo sport – ha aggiunto Petrantoni – con un calendario continuo di eventi che spaziano dal tennis al motorismo, settori che fanno parte del nostro DNA. Manifestazioni come questa rappresentano un’opportunità concreta per attrarre visitatori e valorizzare il territorio”.

La risposta del pubblico e il ritorno economico registrato confermano una direzione ormai chiara: Caltanissetta non è soltanto una città che ospita eventi, ma un territorio che ha scelto di investire nello sport come leva concreta di sviluppo, identità e attrazione.

A chiudere è ancora Gianluca Bruzzaniti, che esprime soddisfazione per la scelta della Federazione Motociclistica Italiana di puntare nuovamente su Caltanissetta e sulla sua provincia per una manifestazione di livello sempre più rilevante anche in chiave internazionale.

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