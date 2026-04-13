Campionato Mondiale FIM di Enduro: al GP d’Italia di Custonaci vince Brad Freeman, due giorni da brivido

Custonaci (TP), 13 aprile 2026 – La seconda e ultima giornata di gara del GP d’Italia, valevole per il Paulo Duarte FIM EnduroGP World Championship, ha incoronato Brad Freeman del Beta Factory Team vincitore assoluto in EnduroGP. Justine Martel ha conquistato il suo secondo successo consecutivo nell’Expotrade Women’s Enduro, chiudendo un weekend da protagonista assoluta. L’evento ha richiamato appassionati e media da tutta Europa, confermando il territorio trapanese come palcoscenico d’eccellenza per lo sport internazionale.

Freeman torna e vince

Brad Freeman, fuori per un grave infortunio al ginocchio per l’intera stagione 2025, aveva un solo obiettivo al rientro: dimostrare di essere tornato ai suoi livelli. Sul tracciato siciliano lo ha fatto senza lasciare dubbi. Il dieci volte campione del mondo ha gestito la gara con lucidità e alla fine si è presentato sul gradino più alto del podio.

La categoria EnduroGP ha offerto una prestazione di altissimo livello: 34 piloti in pista, 14 dei quali campioni del mondo, con i primi dieci separati da soli 44 secondi al termine di quasi un’ora di prove speciali cronometrate. Nella prima parte della giornata ha comandato Steve Holcombe (Sherco Racing Factory), ma una caduta nella penultima prova GMOTO Enduro lo ha escluso dalla lotta per la vittoria proprio nel momento decisivo. Freeman ne ha approfittato, siglando il miglior tempo con cinque secondi di vantaggio sul compagno di squadra Nathan Watson e costruendo un margine di dieci secondi che ha poi saputo amministrare fino al traguardo.

Vittoria finale per Freeman con 4,92 secondi su Andrea Verona (Red Bull KTM Factory Racing), secondo. Josep Garcia (Red Bull KTM Factory Racing), velocissimo nelle ultime due prove, ha recuperato dal sesto al terzo posto. Antoine Magain (Sherco Racing Factory) ha chiuso quarto, appena 0,33 secondi davanti a Holcombe quinto. Watson, penalizzato di 30 secondi, è scivolato al settimo posto.

In Enduro1 Garcia si è imposto per la seconda volta nel corso del round, strappando la vittoria a Magain nell’ultima prova speciale per soli 0,4 secondi. Lesiardo terzo. In Enduro2 Verona ha avuto la meglio su Watson al termine di una lunga battaglia, con Pichon terzo. Freeman ha completato il suo weekend perfetto vincendo anche in Enduro3, davanti a Holcombe e Espinasse.

Martel ancora protagonista

Justine Martel (Ambiance Moto/Beta) ha fatto il bis. Prima di questo appuntamento non aveva mai vinto una competizione nel FIM Women’s Enduro World Championship; a Custonaci ha conquistato due vittorie di fila, prendendo il comando della classifica generale. Decisiva, come il giorno prima, una penalità di 30 secondi inflitta a Rachel Gutish (RIEJU Factory Team) nelle fasi finali. Marine Lemoine (KTM) ha chiuso seconda davanti a Gutish, mentre Sara Traini (Triumph) ha vinto per la seconda volta la classe Expotrade Junior Women’s Enduro.

Junior ed Enduro Youth: Elgari e Pasquato sul tetto

Nel Tsubaki Junior Enduro, Alberto Elgari (TM MOTO Boano Factory Enduro Team) ha bissato il successo di gara-1, resistendo alla rimonta di Romain Dagna (Team KTM Pro Sport Racing) per soli quattro secondi. Leo Joyon (Triumph Factory Racing) terzo. Nel Putoline Youth Enduro, Riccardo Pasquato (Fantic Factory Racing) ha ribaltato il risultato del giorno precedente: partito terzo, ha preso il comando nella penultima prova e ha vinto con 21 secondi di margine su Cagnoni, davanti a Mersin e Scardina.

Il GP d’Italia nel cuore di “Onde di Sport – Spring 2026”

Le gare di Custonaci si sono svolte nell’ambito di “Onde di Sport – Spring 2026”, l’iniziativa promossa dalla Città di Custonaci con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo. Un programma che ha trasformato il fine settimana agonistico in un evento di più ampio respiro, integrando lo sport con la musica live, l’animazione e le eccellenze enogastronomiche del territorio attraverso il Villaggio Gastronomico nel paddock.

Il GP d’Italia EnduroGP 2026 è stato organizzato dal Moto Club Custonaci Enduro ASD, con la promozione mondiale affidata a Prime Stadium, e la collaborazione del Libero Consorzio Comunale di Trapani, del Comune di Castellammare del Golfo, del Comune di Custonaci e della Presidenza del Consiglio Comunale di Custonaci, e rientra nel calendario ufficiale della Federazione Internazionale Motociclistica, della Federazione Motociclistica Italiana e del suo Comitato Regionale Sicilia FMI. A completare il quadro, il sostegno di aziende che hanno scelto di investire in un evento capace di proiettare Custonaci su scala internazionale.

Le voci dei vincitori

«Mentalmente è stata una domenica difficile, ma ho continuato a spingere», ha dichiarato Freeman. «Vincere al rientro e vedere la faccia di mia figlia al traguardo ha reso tutto ancora più bello. Sento che sarà una bella stagione.»

«Vincere entrambe le giornate è un risultato straordinario per me», ha commentato Martel. «Ho lavorato duramente durante l’inverno, con una moto nuova e un nuovo team: tutto sta andando nella direzione giusta.»

«È stata una gara solida, fare 1-1 in Italia significa molto», ha sottolineato Elgari. «Abbiamo lavorato tanto in inverno ed è bellissimo vedere i risultati.»

«Oggi ho guidato pulito, senza errori», ha concluso Pasquato. «Ho imparato dagli errori di ieri e la mia velocità c’era. Sono davvero felice.»

Il Paulo Duarte FIM EnduroGP World Championship prosegue con il secondo round, il GP di Spagna a Oliana, dall’1 al 3 maggio 2026.

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