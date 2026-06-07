Storie correlate

Minacce al sindaco di Comiso, la solidarietà di Anci Sicilia

Riccardo Giugno 7, 2026
pulizia castello

Pietraperzia: interventi di pulizia del Castello

Riccardo Giugno 7, 2026

Il Comitato promotore per i Diritti dei Cittadini: augurio di buon lavoro al sindaco Mirello Crisafulli

Riccardo Giugno 6, 2026

Ultime notizie

Miss Reginetta d’Italia, la tappa regionale sul palco della Fiera del Mediterraneo: nove siciliane volano alla finalissima nazionale

Riccardo Giugno 7, 2026

Anci Sicilia: “Solidarietà al sindaco di Santo Stefano Quisquina Uniti contro le minacce e gli attacchi alle istituzioni”

Riccardo Giugno 7, 2026

Minacce al sindaco di Comiso, la solidarietà di Anci Sicilia

Riccardo Giugno 7, 2026

Villorba Corse in top-5 a Misano in GT Open con Moncini-Testa sulla Lamborghini GT3

Riccardo Giugno 7, 2026