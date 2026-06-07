Minacce al sindaco di Comiso, la solidarietà di Anci Sicilia

Palermo – “Siamo vicini anche al sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, e respingiamo con forza ogni forma di intimidazione, sia essa fisica o virtuale. Un vile episodio che segue di poche ore l’atto intimidatorio perpetrato ai danni del primo cittadino di Santo Stefano Quisquina. Le minacce di morte rivolte a chi amministra la propria comunità rappresentano un vero e proprio attacco alle istituzioni democratiche”. Il presidente e il segretario generale di Anci Sicilia, Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano esprimono la più ferma condanna e la totale solidarietà al sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, bersaglio nelle ultime ore di gravi minacce di morte, insulti e offese sui social network.

“Siamo certi che la magistratura e le forze dell’ordine individueranno rapidamente i responsabili di questi vili gesti”, concludono i vertici dell’associazione dei Comuni siciliani.

Advertisement

Advertisement

Visite: 202