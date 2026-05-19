Trionfo calabrese per i giovani musicisti della Banda dell’ANPS

​Tre giovani talenti della banda musicale dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato di Enna, Gioia Alberghina, Angelo Martinez e Alisea Cangeri, alunni del Liceo Musicale Colajanni di Enna, hanno conquistato la Calabria. I ragazzi guidati dal Maestro Carmelo Capizzi, hanno partecipato a un prestigioso concorso musicale, “XI concorso di musica internazionale Magna Grecia” a Gioiosa Ionica, riuscendo a sbaragliare la concorrenza. Ognuno di loro, nelle rispettive categorie di strumento, si è classificato al primo posto.

I giovani talenti uniscono musica e istituzioni. Allievi del prestigioso Istituto Musicale cittadino sono ufficialmente entrati a far parte della banda musicale dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato (ANPS). Questo importante traguardo celebra non solo la loro eccellenza tecnica, ma anche il loro forte impegno civile.

​I tre ragazzi, già distintisi nel corso degli studi per dedizione e sensibilità artistica, rappresentano ora un ponte ideale tra l’alta formazione accademica e le istituzioni. La loro partecipazione alle attività della banda dell’ANPS permetterà di portare la grande musica nelle cerimonie ufficiali e tra i cittadini, promuovendo i valori di legalità e solidarietà attraverso l’arte.

​I docenti dell’Istituto e i vertici dell’associazione hanno espresso grande orgoglio, augurando ai giovani musicisti un futuro ricco di successi e di significative esperienze al servizio della comunità.

​Questo straordinario risultato, premia la dedizione dei giovani musicisti e l’alto livello formativo, della banda dell’ANPS, che si conferma un’eccellenza nel panorama musicale e un orgoglio per l’intera associazione.

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