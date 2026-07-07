Crisafulli (FAISA CISAL): Chiesto un tavolo tecnico urgente con i Consorzi vincitori di gara. Ritardi cronici

e sicurezza non sono più tollerabili

La FAISA CISAL Sicilia ha chiesto la convocazione urgente di un tavolo alla IV commissione con

l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e con i consorzi vincitori di gara per

affrontare le gravi criticità che continuano a interessare il Trasporto Pubblico Locale.

Al centro della richiesta vi sono turni di servizio che arrivano fino a 15 ore, nonostante il CCNL fissi il

limite ordinario del nastro lavorativo in 12 ore, principio recentemente ribadito anche da una sentenza

del Tribunale di Palermo. Il sindacato denuncia inoltre tempi di percorrenza ormai incompatibili con la

realtà, che determinano ritardi sistematici in circa il 60-70% delle corse, con pesanti ripercussioni

sull’utenza e sulla sicurezza del servizio.

La FAISA CISAL richiama inoltre l’attenzione sul presunto mancato rispetto del Regolamento (CE)

561/2006 in materia di tempi di guida e di riposo e sulla frequente soppressione di corse programmate,

chiedendo all’Assessorato di chiarire se siano stati effettuati i controlli previsti, applicate le penali

contrattuali e recuperati i corrispettivi eventualmente erogati per servizi non effettuati.

Secondo il sindacato, tutte le criticità denunciate sono facilmente verificabili attraverso i dati GPS e AVM

già nella disponibilità della Regione.

Non siamo più davanti a criticità isolate, ma a problematiche strutturali che vengono denunciate da mesi

e che continuano a essere ignorate dichiara Salvatore Crisafulli Coordinatore Regionale Autolinee Private

FAISA CISAL SICILIA. Turni che arrivano fino a 15 ore, tempi di percorrenza irrealizzabili, corse

sistematicamente in ritardo, servizi soppressi e possibili violazioni della normativa sui tempi di guida e di

riposo rappresentano un quadro che non può essere più tollerato.

I tempi di percorrenza sono l’esempio più evidente di una programmazione che non rispecchia la realtà.

Ancora più grave è il fatto che alcune aziende riconoscono e retribuiscono il tempo di lavoro prestato in

più a causa di questi ritardi strutturali, mentre altre non corrispondono alcun compenso, pur

beneficiando della medesima prestazione lavorativa. È una disparità di trattamento che non può essere

accettata e che merita immediati accertamenti.

La cosa più grave è che tutto questo è facilmente verificabile. L’Assessorato dispone dei dati GPS, conosce

perfettamente ciò che accade ogni giorno sulle strade siciliane e non può continuare a far finta che il

problema non esista. È arrivato il momento di esercitare fino in fondo il proprio ruolo di controllo e

vigilanza, verificando anche se, a fronte delle corse soppresse o non effettuate, siano state applicate le

penali previste e recuperate le somme pubbliche eventualmente corrisposte per servizi mai resi.

Noi non ci fermeremo. Se continueranno a mancare risposte concrete, porteremo queste vicende davanti

a tutte le Autorità competenti affinché vengano accertate eventuali responsabilità. Sulla sicurezza, sul

rispetto dei contratti, sulla tutela dei lavoratori e sulla corretta gestione delle risorse pubbliche non siamo

disposti ad arretrare di un solo passo.

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