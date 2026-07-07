Confartigianato presente agli Eventi Federiciani

Chiusura della XX edizione della Settimana Europea Federiciana con degustazione dei prodotti artigianali delle imprese di Confartigianato Enna!!!

🏰Ai piedi del monumentale e suggestivo Castello di Lombardia, si sono spenti i riflettori sulla ventesima edizione della Settimana Europea Federiciana.

🔉Tra storia, fascino medievale e tradizione, anche quest’anno Confartigianato Imprese Enna ha fatto la sua parte per garantire il successo della manifestazione, regalando, per addolcire la serata di chiusura, una degustazione dei tipici 🍪 “biscotti ennesi”, simboli di un saper fare antico che si tramanda di generazione in generazione.

🧑🏻‍🍳Un ringraziamento speciale va ai nostri maestri artigiani che, con passione e materie prime d’eccellenza, hanno deliziato i palati dei presenti:

• 🥖 Panificio Schimmenti A. di Schimmenti Ivan Federico

• 🥖 Panificio Sant’Antonio s.n.c. di Sutera Cristian & C.

• 🥖 Panificio Kore di Di Stefano Mariangela

• 🥖 Biscottificio Spalletta di Spalletta Salvatore

✨Valorizzare il territorio significa infatti promuovere il lavoro artigiano ed i sapori autentici che ci definiscono, connettendo la maestosità del Castello di Lombardia alle nostre eccellenze gastronomiche.

💪🏻Confartigianato Imprese Enna continua a sostenere le imprese che, ogni giorno, creano valore e mantengono vive le nostre tradizioni!

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