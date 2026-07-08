Arriva anche al Sicilia Outlet Village Radio Time 90

L’estate al Sicilia Outlet Village si accende con il Summer Music Village… e noi saremo lì ad aprire ogni serata in diretta su NOKEP tv Canale 455 e su SKY Canale 519! 🔥

📻 Radio Time 90 – Il Party Anni ’90 sarà il pre-show ufficiale dei concerti di SAMURAY JAY, FEDEZ e CLARA , con due ore di musica, animazione, spettacolo e tanta voglia di divertirsi insieme.

🎶 Prima di salire sul palco, vi faremo cantare e ballare con le più grandi hit degli anni ’90, per entrare subito nel clima della festa!

📅 Le date:

🎤 12 luglio – prima del concerto di Samurai Jay

🎤 18 luglio – prima dello show di Fedez

🎤 26 luglio – prima del concerto di Clara

🕖 Dalle 19:00 alle 21:00

📍 Sicilia Outlet Village

Vi aspettiamo per vivere insieme tre serate di musica, emozioni e divertimento… perché la festa comincia con Radio Time 90

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