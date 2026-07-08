L’INFO-GIOVANI DI ENNA RIAPRE LE PORTE: SPAZIO AL FUTURO DEI NOSTRI RAGAZZI!

Nasce un nuovo punto di riferimento per i giovani della nostra città, un luogo pensato non solo per dare risposte, ma per aiutare ciascuno a costruire il proprio “Progetto di Vita”.

L’Info-Giovani del Comune di Enna si rinnova per diventare un vero e proprio motore della nostra Comunità Educante. Non sarà una semplice bacheca di annunci, ma uno strumento concreto di orientamento, crescita e cittadinanza attiva.

🤝 Una rete forte per il territorio

Il valore di questo spazio sta nelle sinergie che siamo riusciti a costruire. Lo sportello nasce infatti con il fondamentale supporto di partner strategici:

• Centro per l’Impiego di Enna: per un collegamento diretto, concreto ed efficace con il mercato del lavoro locale.

• Sportello Donna e Associazione “Donne Insieme”: per garantire un’attenzione particolare all’orientamento inclusivo, alle pari opportunità e al supporto all’imprenditoria e alla crescita professionale femminile.

E questo è solo l’inizio: la nostra collaborazione è aperta a tutti i soggetti del territorio (associazioni, scuole, enti del Terzo Settore) che vorranno dare il proprio contributo per arricchire questo percorso.

💡 Di cosa si tratta?

Uno spazio pubblico e accessibile dove i ragazzi potranno trovare:

• Orientamento al lavoro: Strumenti utili per trovare la propria strada nel mercato locale.

• Autoimprenditorialità: Supporto per chi vuole scommettere sulle proprie idee e avviare un’attività qui.

• Formazione e Opportunità: Informazioni su bandi, corsi e progetti di crescita.

🏠 Restanza: investire sul territorio

La sfida più grande che affrontiamo oggi è il contrasto all’abbandono e allo spopolamento della nostra terra. Vogliamo dare ai giovani le ragioni e gli strumenti per scegliere la restanza: la bellezza e la concretezza di restare, formarsi e realizzarsi in Sicilia, valorizzando le incredibili potenzialità della nostra Enna.

“Educare al progetto significa dare fiducia al futuro. L’Info-Giovani vuole essere il ponte tra i sogni dei nostri ragazzi e le opportunità reali del mercato locale.”

📍 Dove trovarci: Casà di Giufà di Enna

🗓 Inaugurazione Venerdì 10 alle ore 11,00

Venite a scoprire il vostro spazio. Il futuro si progetta insieme!

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