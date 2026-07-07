A Caltagirone la presentazione della guida “Il Cammino di San Giacomo in Sicilia”

Un percorso di sei tappe che attraversa il cuore della Sicilia, tra storia, spiritualità, arte e paesaggi autentici. Un cammino pensato per pellegrini, camminatori e per tutti coloro che desiderano riscoprire il territorio con lentezza e consapevolezza.

📍 Giovedì 9 luglio, alle ore 20.00, nella Basilica di San Giacomo di Caltagirone sarà presentata la guida “Il Cammino di San Giacomo in Sicilia”, realizzata da Totò Trumino e Giuseppe Riggio.

Ad aprire l’incontro sarà Don Salvatore Gallo, parroco della Basilica di San Giacomo. Interverranno Fabio Roccuzzo, sindaco di Caltagirone, Giovanni Ferro, sindaco di Mirabella Imbaccari, Danilo Parasole, sindaco di San Michele di Ganzaria, e Claudio Lo Monaco, assessore alla Cultura.

Ospiti della serata saranno Massimo Porta, Priore per la Sicilia della Confraternita di San Jacopo di Compostela, e Concetta Galesi, Hospitalera del Cammino siciliano di San Giacomo.

Un’occasione per conoscere un progetto che valorizza il patrimonio storico, culturale e spirituale della Sicilia, promuovendo un’esperienza di viaggio autentica, da vivere un passo alla volta.

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