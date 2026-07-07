Storie correlate

Acqua pubblica: il Forum siciliano per l’Acqua bene comune bloccherà il Ddl Schifani

Riccardo Luglio 6, 2026
meteo 35

Previsioni Meteo Enna: Ancora giornate con caldo nella media o poco sotto. Moderato aumento termico da venerdì.

Riccardo Luglio 6, 2026
viatores

Calascibetta: un successo la Apud Petrum Viatores in Xibet,

Riccardo Luglio 6, 2026

Ultime notizie

confartigianato 1

Confartigianato presente agli Eventi Federiciani

Riccardo Luglio 7, 2026
presentazione 1

A Caltagirone la presentazione della guida “Il Cammino di San Giacomo in Sicilia”

Riccardo Luglio 7, 2026
moreno

Pallamano serie B: il Regalbuto tessera il portoghese Tiago Esperança De Figueiredo

Riccardo Luglio 7, 2026
inaugurazione cerami

INAUGURATO IL PRIMO MUSEO CIVICO D’ARTE CONTEMPORANEA DI CERAMI

Riccardo Luglio 7, 2026