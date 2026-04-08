Trabia, nell’ambito dell’iniziativa 30 Libri in 30 Giorni si presenta il volume “I terribili anni del nazismo” di Leone Zingales

Nell’ambito dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni” si terrà sabato 11 aprile 2026 alle ore 17.00 presso la Biblioteca comunale in via Giuseppe La Masa, 165 a Trabia, la presentazione del volume di Leone Zingales “I terribili anni del nazismo. Dall’incontro di Hendaye al processo di Norimberga”. Dopo i saluti di Francesco Bondì, Sindaco di Trabia, di Cinzia Amenta, Assessore Attività Culturali e l’intervento di Salvatore Scalici, Presidente BCsicilia Sede di Trabia, dialogherà con l’autore Giusi Conti, Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Papa Giovanni XXIII di Trabia. Coordinerà i lavori Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia.

Nel libro l’autore rievoca la storia di sei italiani: Scalici, Lena, Neppi, Romagnoli, Panzica e Rippa. Salvatore Scalici, soldato siciliano da Torretta (in provincia di Palermo), sognava una vita felice: un lavoro onesto, una casa degna di questo nome, una famiglia. Non cercava sfarzi, lussi, benessere esagerato. Emanuele Lena, ragusano, detto “Nenè”, era un partigiano fiero delle sue origini siciliane e noto con il nome di battaglia di “Acciaio”. Gino Neppi il 6 novembre 1943 viene arrestato dai nazisti nella sua casa di Milano e trasferito nel carcere di San Vittore. Di lì a poco è deportato ad Auschwitz con il convoglio del 6 dicembre 1943 e quindi trucidato dopo il settembre 1944. Giancarlo Romagnoli, giovane meccanico nato in provincia di Bologna, il 3 gennaio 1944 viene fucilato assieme a Adriano Brunelli e Lino Formili al poligono di tiro di via Agucchi a Bologna. Giuseppina Panzica, nissena, accetta di far parte del gruppo antifascista operante tra la Lombardia, il Veneto e la Svizzera, denominato “Frama”, nasconde e poi salva centinaia di persone. Giuseppina Rippa, nata nella provincia mantovana, uccisa dai nazisti nel 1943 a soli 30 anni.

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