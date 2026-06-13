Aidone: oggi incontro su La Sicilia dello Zolfo
Sabato 13 giugno, alle ore 18:00, vi aspettiamo in una nuova splendida cornice: la Fondazione Marida Correnti (in Via Garibaldi 27, ad Aidone).
Nell’ambito delle Giornate Europee dell’Archeologia 2026, vi proponiamo un viaggio profondo nel cuore della nostra terra con:
🎬 La proiezione del pluripremiato documentario “A Pirrera” insieme al regista Antonio Bellia.
📸 La mostra fotografica dedicata alle miniere del centro Sicilia firmata dal fotografo paesaggista Attilio Scimone.
Un’occasione preziosa per riscoprire insieme la storia, le memorie e le architetture della Sicilia dello zolfo. Vi aspettiamo sabato, non mancate!
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