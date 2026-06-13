La sicurezza non si improvvisa …

Due giorni di formazione ai massimi livelli!

Presso la diga Nicoletti, il nostro team ASD Project Diver Nuoto Salvamento Subacquea con la sezione Water Rescue e il SEUS 118 Sicilia si sono addestrati duramente con le moto d’acqua. Un percorso cruciale per essere pronti a garantire l’assistenza in mare in occasione della stagione balneare 2026

Grazie di cuore al Presidente del Circolo Nautico Tre Laghi per averci ospitato e messo a disposizione lo specchio d’acqua.

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