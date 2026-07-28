Notti di BCsicilia: da Frank Sinatra a Zorro. A Lercara Friddi passeggiata culturale nei luoghi dei grandi personaggi

C’è un luogo nel cuore della Sicilia dove le storie dell’emigrazione si intrecciano con quelle del cinema, della musica e del mito. È Lercara Friddi, il paese che ha dato i natali a uomini divenuti che hanno scritto pagine importanti della cultura e dello spettacolo mondiale. Da Frank Sinatra a Guy Williams, l’indimenticabile interprete di Zorro, passando per attori, musicisti e personaggi entrati nella storia del Novecento.

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia”, si terrà giovedì 30 luglio 2026, con appuntamento alle ore 21,00 in Piazza Umberto I a Lercara Friddi, la passeggiata culturale “Lercara Friddi, il paese degli americani: da Frank Sinatra a Guy Williams”.

La presentazione sarà a cura di Letizia Tomasino, Presidente del Centro culturale “Talia”, e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia.

La visita sarà guidata dal giornalista e scrittore Mario Liberto, che accompagnerà i partecipanti lungo un suggestivo itinerario tra vie, abitazioni e luoghi simbolo della cittadina, raccontando vicende umane, curiosità e aneddoti legati ai tanti personaggi che hanno reso celebre Lercara Friddi ben oltre i confini della Sicilia.

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Nel corso della passeggiata saranno ricordati e raccontati i luoghi legati ad Armando Catalano, conosciuto nel mondo come Guy Williams, l’indimenticabile Zorro; Valentino Cimò, tra gli interpreti del celebre film Gli intoccabili; Gaspare Biondolillo, in arte Jack La Rue, protagonista di oltre cento pellicole cinematografiche, tra cui Addio alle armi; Francesco Barracato, meglio noto come Frédéric François, amatissimo cantante belga di origini siciliane; Francesco Sinatra, nonno del leggendario Frank Sinatra; Pietro Lo Forte, musicista conosciuto come Luis Rayner; e Salvatore Lucania, passato alla storia come Lucky Luciano, figura controversa del Novecento, il cui nome è legato anche ai rapporti tra la criminalità organizzata e le autorità statunitensi durante la Seconda guerra mondiale.

Oggi il centro del Palermitano rappresenta uno dei principali punti di riferimento italiani per il turismo di ritorno, grazie ai profondi legami con gli Stati Uniti e alla presenza di numerose personalità nate a Lercara Friddi o discendenti di emigrati lercaresi che hanno raggiunto notorietà internazionale nel mondo del cinema, della musica e dello spettacolo.

L’iniziativa è promossa da BCsicilia, dall’Università Popolare e dal Centro culturale “Talia”.

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