Torna la Festa dell’Identità Siciliana: la prima edizione a Leonforte e Monti Erei

Sabato 16 e domenica 17 maggio, l’Ecomuseo e Villa Bonsignore ospiteranno due giorni di cultura, lingua e sapori locali per riscoprire l’identità leonfortese.

La quarta edizione della Festa dell’Identità, promossa da Siciliani Liberi, fa tappa per la prima volta nel cuore degli Erei. Sabato 16 e domenica 17 maggio, Leonforte diventerà il centro del dibattito sull’identità siciliana con un programma organico che unisce approfondimento accademico, valorizzazione della lingua locale e riscoperta delle eccellenze agroalimentari del territorio.

La manifestazione si aprirà sabato 16 maggio presso Villa Bonsignore per poi spostarsi nel pomeriggio presso l’Ecomuseo. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Piero Li Volsi e dell’Assessore alla Cultura Sabrina La Ferrara, la moderatrice Eliana Esposito coordinerà una serie di interventi che vedranno alternarsi esperti del territorio (Fabio D’Angelo, Vito Emanuele, Giliana di Franco, Alfredo Crimì, Rosa Maria) e relatori esterni (Marco Lo Dico, Ciro Lomonte, Giovanni Luca Sciovè, Massimo Costa). La giornata si concluderà con una visita guidata alla monumentale Gran Fonte, simbolo della città.

Domenica 17 maggio, le attività si terranno sempre nella cornice di Villa Bonsignore. La mattinata inizierà alle ore 08:00 con il mercatino dei coltivatori diretti, vetrina per le eccellenze locali come la Fava Larga, la Lenticchia Nera e la Pesca IGP di Leonforte. Il programma domenicale alternerà momenti divulgativi a cura di Salvatore Manna e Alfredo Crimì a esperienze dirette sul campo, con visite alle coltivazioni di fave e un laboratorio pomeridiano dedicato alla “Cuddura” (il pane di San Giuseppe) con il gruppo delle Signore del Pane di San Giuseppe.

Il gran finale è previsto a partire dalle ore 18:30 con un tuffo nelle tradizioni popolari presentato da Irene Varveri: si inizierà con li Razziuneddi di San Giuseppi, seguiti dal concerto “Chista è la me terra” di Sciara e dall’esibizione del Gruppo Folkloristico Gran Fonte di Leonforte.

“Un programma ricco che permetterà di riscoprire la nostra identità e approfondire quella locale,” spiegano gli organizzatori. “Un momento di cultura e convivialità necessario per valorizzare l’idioma e i prodotti che rendono unico questo scorcio di Sicilia”.

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