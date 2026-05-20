Tommaso Ciuffi all’Adriatico per proseguire il momentum nel Campionato Italiano Rally Terra

Il pilota toscano arriva nelle Marche consapevole del proprio potenziale e del pacchetto tecnico di assoluto livello di cui dispone. L’obiettivo è quello di marcare punti e confrontarsi con i principali avversari per un risultato di spessore.

foto Bierre Fotosport.

Firenze, 20 maggio 2026 – Dopo la vittoria al Rally della Val d’Orcia Tommaso Ciuffi torna in abitacolo e lo farà il prossimo weekend in occasione del Rally dell’Adriatico, terzo round del Campionato Italinao Rally Terra 2026.

Il pilota fiorentino, portacolori Gass Racing, ritroverà il volante della Skoda Fabia RS Rally2 gestita da Erreffe Rally Team e gommata Pirelli con la quale attualmente occupa la terza posizione del campionato, navigato da Pietro Cigni. La gara che si corre a Cingoli, il Balcone delle Marche, sarà piuttosto diversa da quelle che si sono disputate fino ad oggi e porterà la sfida su sterrati scorrevoli e veloci dove Ciuffi ha già corso in sette occasioni ottenendo due secondi posti e alcuni piazzamenti importanti in due ruote motrici.

La gara entrerà nel vivo sabato con lo shakedown di Valcarecce, ultimo test prima della cerimonia di partenza in programma a Cingoli dalle 19:00. Tutta l’azione competitiva sarà invece concentrata nella giornata di domenica, con un percorso articolato su nove prove speciali e oltre 96 chilometri cronometrati. I concorrenti affronteranno tre volte la “Dei Laghi” di 10.20 chilometri, la “Castel Sant’Angelo” di 7.05 chilometri e la nuova “Prati di Gagliole” di 14.96 chilometri. L’arrivo finale, ancora a Cingoli, è previsto dalle 17:00 in poi.

“Sono felice di tornare al volante dopo qualche settimana di stop. La vittoria al Rally della Val d’Orcia è stato un nuovo inizio per noi e ci ha restituito la consapevolezza di poter lottare per le posizioni di vertice. Sappiamo di poter disporre di un pacchetto tecnico di assoluto livello e contiamo sulla grande professionalità e preparazione di Erreffe Rally Team che rappresenta un grande valore aggiunto. Prepareremo questa gara con grande dedizione per farci trovare pronti quanto si accenderà il semaforo verde della prima prova speciale” le parole di Ciuffi.

La gara si potrà seguire tramite il portale on-demand www.acisport.tv, sulla pagina facebook.com/cirallyterra e su ACI Sport TV, canale 228 SKY e 52 TivùSat con una programmazione disponibile sul sito ufficiale della serie acisport.it/cirt.

CLASSIFICA CIRT

1. Bulacia 26 pti; 2. Constant 18 pti; 3. Ciuffi, Korhola 17 pti; 5. Scandola 11pti.

Calendario Campionato Italiano Rally Terra 2026

7 Marzo – Rally Città di Foligno

12 Aprile – Rally della Val d’Orcia

24 Maggio – Rally Adriatico

21 Giugno – San Marino Rally

1 Novembre – Rally dei Nuraghi e del Vermentino

28 Novembre – Rally del Brunello

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