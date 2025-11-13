Storie correlate

meteo 4

Previsione Meteo Enna: Arrivato il flusso mite previsto. Continuerà

Riccardo Novembre 13, 2025

Assetto idrogeologico, aggiornato il piano regionale: Alcamo e Leonforte dichiarati “siti di attenzione”

Riccardo Novembre 13, 2025

Concessioni demaniali, Savarino: «Se emergeranno irregolarità sulla Italo-Belga, interverremo»

Riccardo Novembre 12, 2025

Ultime notizie

meteo 4

Previsione Meteo Enna: Arrivato il flusso mite previsto. Continuerà

Riccardo Novembre 13, 2025

Calcio le comunicazioni della LND Sicilia

Riccardo Novembre 13, 2025

Terme di Sciacca, pubblicato il nuovo bando per il rilancio. Schifani: «Un passo decisivo per la rinascita del settore in Sicilia»

Riccardo Novembre 13, 2025
Colianni

Reti idriche, 40 milioni per modernizzare le infrastrutture in tre province. Colianni: «Massimo impegno per superare le criticità»

Riccardo Novembre 13, 2025