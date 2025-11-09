Tennis: il Circolo Tennis Calascibetta alla fase regionale di Coppa Sicilia
Complimenti alla nostra squadra di Coppa Sicilia che vincendo l’odierno incontro a Troina ( 5-0) si classifica per il tabellone regionale del più importante torneo a squadre della Sicilia. Grazie ai nostri :
Francesca Lucchese
Giuseppe Lucchese
Riccardo Greco
Jacopo Platania
Marco Lo Giudice
Carmelo Ciuro
Tony Lucchese
Salvatore Bellomo.
Bravissimi ❤️
La squadra, a cui si associa anche l’intero consiglio direttivo, dedica questa bellissima vittoria al maestro Salvatore Bellomo in questo momento particolarmente difficile e complicato.
Adesso andiamo a giocarci la fase regionale!
