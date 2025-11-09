Storie correlate

IL TENNIS SBARCA A LAMPEDUSA Dal 6 novembre il progetto “Racchette in Classe” all’Istituto Pirandello

Riccardo Novembre 4, 2025

Enna bando di gara del Comune per l’affidamento dei campi da tennis coperti

Riccardo Ottobre 31, 2025
premiazione master

Tennis Giovanile: Concluso a Calascibetta il Master regionale under 16

Riccardo Ottobre 29, 2025

Ultime notizie

Calcio Terza Categoria: prima vittoria casalinga per la Pol Pietrina

Riccardo Novembre 9, 2025
squadra calascibetta

Tennis: il Circolo Tennis Calascibetta alla fase regionale di Coppa Sicilia

Riccardo Novembre 9, 2025
matteo puglisi 1

Karting: lo xibetano Matteo Puglisi campione regionale Categoria 125 OK-N

Riccardo Novembre 9, 2025

Calcio giovanile: i risultati dell’Enna U17 Elite e U15 regionale

Riccardo Novembre 9, 2025