Su iniziativa dell’Automobile Club d’Italia, di ACI Storico e della Fondazione Filippo

Caracciolo – Centro Studi dell’ACI

Martedì 4 aprile 2023

ore 15.00

Sala Koch

Palazzo Madama

Piazza San Luigi de’ Francesi, 9 – Roma

Si svolgerà l’evento* di presentazione del

1° RAPPORTO SUL MONDO DELLE AUTO STORICHE

IL MOTORISMO STORICO IN ITALIA

L’evento sarà presentato e moderato da

David Giudici

Direttore delle Testate ACI

Indirizzo di saluto

Angelo Sticchi Damiani

Presidente Automobile Club d’Italia e ACI Storico

Introduzione

Giuseppina Fusco

Presidente Fondazione Caracciolo e Vice Presidente ACI

Presentazione dello studio

Walter Tortorella

Istituto per la Finanza e l’Economia Locale

Normativa e prospettive

Giuseppina Princi

Vice Presidente con Delega al Bilancio della Regione Calabria

Conclusioni

Angelo Sticchi Damiani

Presidente Automobile Club d’Italia e ACI Storico

Domande da parte di giornalisti, esperti del settore ed ospiti

