Sonik presenta “Firestorm”

Un’esplosione sonora tra melodic techno e progressive energy

Sonik DJ torna sulla scena con il nuovo singolo “Firestorm”, una traccia intensa e cinematica che fonde le sonorità della melodic techno con elementi progressive e techno contemporanea, creando un viaggio sonoro potente e immersivo.

“Firestorm” è costruita su una struttura crescente:

un’introduzione atmosferica e ipnotica lascia spazio a bassline profonde, synth emotivi e build-up energici che sfociano in drop incisivi, pensati per club, festival e DJ set ad alto impatto.

🔊 IL SUONO

La traccia si distingue per:

Sound design moderno e internazionale

Melodie evocative e cinematiche

Kick e groove profondi, tipici della techno melodica

Progressioni armoniche emozionali

Struttura pensata per il dancefloor

Un equilibrio perfetto tra energia e atmosfera, capace di coinvolgere sia il pubblico underground che quello più mainstream.

🎤 L’ARTISTA

Sonik DJ è un artista e producer italiano con oltre 20 anni di esperienza nel mondo della musica e del digital entertainment.

Fondatore del progetto Sonik, unisce competenze artistiche e visione creativa, sviluppando produzioni che spaziano tra:

Melodic Techno

Progressive House

Techno

Sonorità elettroniche contemporanee

Parallelamente alla musica, Sonik è anche una figura affermata nel campo della comunicazione e del branding digitale con il progetto Sonik Graphic, portando un approccio visivo e strategico anche nelle sue produzioni musicali.

🌍 IDENTITÀ E VISIONE

Le produzioni di Sonik DJ si distinguono per uno stile riconoscibile:

Impatto emotivo

Ricerca sonora continua

Connessione tra musica, immagine e storytelling

“Firestorm” rappresenta perfettamente questa visione:

un brano che non è solo da ascoltare, ma da vivere.

🎯 TARGET

Il singolo è pensato per:

Club e DJ set internazionali

Festival elettronici

Playlist melodic techno e progressive

Radio e programmi dedicati all’elettronica

📡 DISPONIBILITÀ

“Firestorm” è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali.

🔗 CONTATTI & SOCIAL

Per info, booking e collaborazioni:

🌐 www.sonikdjreal.com

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