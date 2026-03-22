Sonik presenta “Firestorm”
Sonik presenta “Firestorm”
Un’esplosione sonora tra melodic techno e progressive energy
Sonik DJ torna sulla scena con il nuovo singolo “Firestorm”, una traccia intensa e cinematica che fonde le sonorità della melodic techno con elementi progressive e techno contemporanea, creando un viaggio sonoro potente e immersivo.
“Firestorm” è costruita su una struttura crescente:
un’introduzione atmosferica e ipnotica lascia spazio a bassline profonde, synth emotivi e build-up energici che sfociano in drop incisivi, pensati per club, festival e DJ set ad alto impatto.
🔊 IL SUONO
La traccia si distingue per:
Sound design moderno e internazionale
Melodie evocative e cinematiche
Kick e groove profondi, tipici della techno melodica
Progressioni armoniche emozionali
Struttura pensata per il dancefloor
Un equilibrio perfetto tra energia e atmosfera, capace di coinvolgere sia il pubblico underground che quello più mainstream.
🎤 L’ARTISTA
Sonik DJ è un artista e producer italiano con oltre 20 anni di esperienza nel mondo della musica e del digital entertainment.
Fondatore del progetto Sonik, unisce competenze artistiche e visione creativa, sviluppando produzioni che spaziano tra:
Melodic Techno
Progressive House
Techno
Sonorità elettroniche contemporanee
Parallelamente alla musica, Sonik è anche una figura affermata nel campo della comunicazione e del branding digitale con il progetto Sonik Graphic, portando un approccio visivo e strategico anche nelle sue produzioni musicali.
🌍 IDENTITÀ E VISIONE
Le produzioni di Sonik DJ si distinguono per uno stile riconoscibile:
Impatto emotivo
Ricerca sonora continua
Connessione tra musica, immagine e storytelling
“Firestorm” rappresenta perfettamente questa visione:
un brano che non è solo da ascoltare, ma da vivere.
🎯 TARGET
Il singolo è pensato per:
Club e DJ set internazionali
Festival elettronici
Playlist melodic techno e progressive
Radio e programmi dedicati all’elettronica
📡 DISPONIBILITÀ
“Firestorm” è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali.
🔗 CONTATTI & SOCIAL
Per info, booking e collaborazioni:
🌐 www.sonikdjreal.com