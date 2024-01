Sold out la data di Catania (20 gennaio) di Coez & Frah Quintale. Fan provenienti da tutta la Sicilia per il Lovebars Tour.

Anche la data di Catania del Lovebars Tour di Coez & Frah Quintale registra il sold out. I due artisti sono attesi al PalaCatania sabato 20 gennaio per l’unica data siciliana del tour, prodotto da Vivo Concerti e promosso nell’Isola da Giuseppe Rapisarda Management.

Uniti da un’innegabile intesa personale e artistica, quella di Coez e Frah Quintale è un’amicizia che nasce soprattutto dalla condivisione delle origini hip-hop. Con le loro caratteristiche (coolness, freschezza, attualità) i due si scambieranno sul palco rime ed incastri perfetti, davanti a un pubblico che potrà godersi le performance di due artisti che vantano nel loro repertorio diversi brani di successo.

La loro è un’amicizia decennale e si sono incontrati in questo nuovo progetto grazie alla loro innegabile intesa artistica, che è nata spontaneamente dalla conoscenza che hanno l’uno dell’altro. Hanno già dimostrato in passato di condividere una visione musicale compatibile e di avere un legame che gli permette di creare spontaneamente canzoni di successo – ad esempio, i due hanno re-inciso” in “From The Rooftop 2” (2022), “Nei treni la notte”, brano di Frah Quintale contenuto in “Regardez Moi” (2017). I due uniscono da sempre uno stile unico e inconfondibile a un sound ricercato, aggiudicandosi la consacrazione del pubblico e della scena musicale come le penne più originali presenti nel panorama attuale. Coez e Frah, infatti, fondono le loro voci e il loro stile autoriale celebrando e affermando la loro amicizia, oltre le strategie e le mode passeggere.

Nati dal mondo urban, gli artisti sono considerati attualmente pionieri di un genere crossover tra rap e cantautorato e, negli anni, hanno dimostrato di avere le giuste caratteristiche per inserirsi in un contesto musicale sempre più fluido, che lascia maggiore spazio alla libertà di espressione artistica senza necessariamente definirsi attraverso un unico genere.

