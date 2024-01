SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB PALERMO &NEW PRESIDENT- GIOVANNA SCELFO, NEO PRESIDENTE DEL SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB PALERMO PER IL IL BIENNIO 2024/2025. “IL VALORE DEL RISPETTO” IL LEIT MOTIV DEL SUO MANDATO PER LA REALIZZAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ E DEI DIRITTI UMANI . TRA LE NEWS, INCONTRO CON LE ISTITUZIONI CITTADINE PER PROMUOVERE INSIEME I VALORI DEL VIVERE CIVILE.

PALERMO 16 GENNAIO- “Dare voce alle iniziative che consentano la presa di coscienza, il sostegno e l’ azione delle donne”, il leit motiv dell’impegno di Giovanna Scelfo , neo presidente del Soroptimist Club International Club Palermo che raccoglie il testimone della past president Simonetta Rizzo. La cerimonia del passaggio di campana svoltasi il 15 gennaio che di fatto sancisce il passaggio di consegne per il bienno 2024/25, ha segnato uno dei momenti più significativi per la vita del prestigioso club service che ha tra i suoi obiettivi, l’avanzamento della condizione femminile, la piena realizzazione delle pari opportunità e dei diritti umani.

Laureata in Economia e Commercio all’ Univesrsità di Palermo, con un master alla Sapienza di Roma su ” Managment delTrasporto Pubblico Locale” in cui si è particolarmente distinta ottenendo per la sua relazione il riconoscimento di “Best Paper nell’anno 2016”, Giovanna Scelfo è imprenditrice con funzioni di dirigente nell’azienda di famiglia Segesta Autolinee S.p.A. Impegnata nella differenziazione e nell’ampliamento dei mercati di sbocco e dei segmenti, nella riqualificazione strategica delle politiche aziendali, è founder della società Bus Center, con sede a Roma, finalizzata all’offerta di servizi sulla rete nazionale.

Componente del Direttivo nazionale dell’ANAV (Associazione Nazionale Autotrasporti Viaggiatori) che vanta la più ampia rappresentatività fra le imprese dl settore, aderente a Confindustria, la presidente Scelfo è da anni impegnata in associazioni femminili che valorizzano l’empowerment femminile nell’imprenditoria e nell’economia del Paese. È infatti socia dell’AIDDA ( Associazione Italiana Donne Imprenditrici e Dirigenti d’Azienda), di cui è stata componente del Consiglio Direttivo della Delegazione Sicilia e, in Banca d’Italia, è componente del Consiglio di Reggenza della sede di Palermo.

Volitiva e tenace, la nuova presidente del Soroptimist club di Palermo, classe ’65, ha le idee chiare sulla mission del suo mandato. “Sarà in linea- spiega Giovanna Scelfo – con gli obiettivi ed i programmi della presidente nazionale Adriana Macchi, il cui tema “Il valore del rispetto, l’unione dnell’impegno” sarà il fil rouge delle diverse iniziative tra cui l’educazione finnziaria rivolta alle donne per affrancarsi dalla dipendenza economica. Iniziativa – continua la Scelfo- che proseguirà in collaborazione con la Banca d’Italia”.

Tra i primi appuntamenti della neo presidente del Soroptimist club di Palermo, uno dei più antichi d’Italia che annovera, tra le altre socie, anche la presenza di Alessandra Alaimo, eletta Gouverneur dell’Unione, l’incontro con le istituzioni cittadine ” Il Soroptimist di Palermo incontra la Città” per declinare l’impegno sommerso ma costante del club nella promozione dei valori del vivere civile.

SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA

Soroptimist International è un’organizzazione mondiale formata da donne impegnate in varie professioni; ha come obiettivo il miglioramento della condizione femminile, il superamento delle diversità e la garanzia dei diritti umani ed opera attraverso la realizzazione di progetti concreti.

Il Club di Palermo, uno dei più antichi d’Italia, fondato il 18 marzo 1957, gemellato con i club di Besancon (Francia); Colfax (USA); Dundee (Gran Bretagna); Lyon (Francia), Bosfore (Turchia), ha realizzato negli anni importanti interventi per migliorare e tutelare le donne in vari ambiti.

Visite: 37