L’ACI ha presentato il Campionato Italiano Assoluto Rally Junior 2026: sei giovani a caccia di un sogno

Sei piloti entrano a far parte del programma ACI Team Italia nella serie giovanile rally per provare l’ascesa al WRC. De Marco, Marchioro, Scalet, Siccardi, Varesco e Villa si sfideranno su sei round per il titolo. Le Lancia Ypsilon HF Rally4 sono la novità di un pacchetto tutto “Made in Italy”, con Motorsport Italia, Pirelli e Sparco.

La Russa, Presidente ACI: “Diamo continuità all’impegno formativo della Federazione con il Progetto Giovani e ACI Team Italia, lungo una filiera strutturata”.

Roma, martedì 21 aprile 2026 – L’Automobile Club d’Italia ha presentato il Campionato Italiano Assoluto Rally Junior 2026, la serie giovanile nazionale organizzata e promossa da ACI Sport che rappresenta un tassello fondamentale del programma ACI Team Italia per far crescere i piloti italiani più promettenti nei rally e accompagnarli nell’ascesa al Mondiale. Punto di partenza nel Progetto Giovani della Federazione, il CIAR Junior 2026 riparte dalla solida base di una gestione tecnica unica ad opera di Motorsport Italia, affiancata dai partner Pirelli e Sparco, rispettivamente per la fornitura degli pneumatici e le dotazioni di sicurezza. Ma la novità più grande di questa 17^ edizione del tricolore Junior è rappresentata dalla nuova sinergia con Lancia, che porterà gli equipaggi a confrontarsi sulle Lancia Ypsilon HF Rally4 ,ultimando un progetto tecnico completamente “Made in Italy”.

Sei equipaggi, sei vetture, sei round e un sogno chiamato WRC. Provengono da ogni parte d’Italia i sei piloti Under 28 che comporranno la sestina in corsa per il titolo nel CIAR Junior 2026, dopo aver superato la fase di selezione negli shootout disputati a febbraio. Da ora si sfideranno per guadagnare il titolo ed il montepremi stanziato dalla Federazione, utile a sostenere il programma internazionale nella stagione 2027 come ulteriore passo nella scalata alla piramide FIA.

Il Presidente Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa, ha dichiarato: “Il Campionato Italiano Assoluto Rally Junior rappresenta la base concreta del percorso che abbiamo costruito per i giovani nei rally, un sistema che negli anni ha già accompagnato diversi piloti italiani fino ai palcoscenici internazionali. Il Progetto Giovani dell’Automobile Club d’Italia e la Nazionale ACI Team Italia hanno dimostrato nel tempo il proprio valore per il motorsport nazionale, come testimoniano anche i risultati raggiunti in pista da Andrea Kimi Antonelli. Il CIAR Junior consente di dare continuità a questo lavoro, portando la medesima prospettiva nel mondo del rally. Si tratta di accompagnare e soprattutto di formare i giovani talenti nazionali attraverso il lavoro della nostra Scuola Federale e dei nostri partner, lungo una filiera strutturata”.

Nella rosa dei piloti sono due i volti ancora giovani ma già apprezzati nella passata stagione; quello del sammarinese Giacomo Marchioro (classe 2006) con Daniele Conti alle note, quarto classificato lo scorso campionato e vincitore alla Targa Florio, in lotta per il titolo fino all’ultimo round, e quello del sanremese Alberto Siccardi (2002) autore di una vittoria a Cassino lo scorso anno sempre affiancato da Stefano Sappracone. Gli altri piloti invece saranno tutti all’esordio nel CIAR Junior. Alcuni possono vantare già una buona esperienza nelle gare della massima serie, come il trentino Lorenzo Varesco (1998) vincitore della Suzuki Rally Cup 2025 che si presenta come il più esperto del gruppo, in coppia con Isabel Goss. In tre saranno invece alle prime uscite sui palcoscenici tricolori dopo alcune esperienze nelle gare della Coppa Rally di Zona, a partire dall’altro pilota trentino Matteo Scalet (‘98) navigato da Alessandro Cervi, quindi il lecchese Edoardo Ludovico Villa (2004) con Matteo Zaramella alle note ed il salentino Luca De Marco (2006), che sarà il più giovane della compagine affiancato da Andrea Pessot sul sedile di destra.

La sfida del CIAR Junior 2026 si svilupperà lungo sei appuntamenti, quattro su asfalto e due su terra. Si partirà dalla Targa Florio a metà maggio, seguita dagli sterrati del San Marino Rally a giugno, quindi il Rally Regione Piemonte ad inizio agosto, il Rally del Lazio Cassino a settembre, il Rallye Sanremo ad ottobre, quindi il gran finale sulle strade bianche del Rally del Brunello l’ultimo fine settimana di novembre, come ultima gara a coefficiente 1.5 per assegnare il titolo.

Oltre alla competizione, il CIAR Junior garantisce anche un percorso di formazione che permette a piloti e navigatori di sviluppare le proprie conoscenze e capacità attraverso la Junior Academy, organizzata dalla Scuola Federale ACI Sport insieme a Motorsport Italia e Pirelli. Si tratta di quattro incontri preparativi alle gare, durante i quali gli equipaggi sosterranno dei test con le vetture alternati alle lezioni degli Istruttori Federali. Non mancheranno quindi gli incontri con il prof. in neuroscienze Lucio Tonello e la pedagogista Glenda Cappello del settore Ricerca e Formazione della Scuola, oltre ai professionisti messi a disposizione dai partner tecnici come l’ingegnere Pirelli Walter Nicola. Inoltre, il tutor della Scuola Federale Piero Longhi sarà al fianco dei piloti anche in campo gara, per affiancare costantemente i ragazzi nel loro percorso.

GLI EQUIPAGGI DEL CIAR JUNIOR 2026

Luca De Marco – Andrea Pessot

Giacomo Marchioro – Daniele Conti

Matteo Scalet – Alessandro Cervi

Alberto Siccardi – Stefano Sappracone

Lorenzo Varesco – Isabel Goss

Edoardo Ludovico Villa – Matteo Zaramella

CALENDARIO CIAR JUNIOR 2026

14-16 maggio | Targa Florio Rally

19-21 giugno | San Marino Rally

31 luglio – 2 agosto | Rally Regione Piemonte

18-20 settembre | Rally del Lazio Cassino

16-18 ottobre | Rallye Sanremo

27 -28 novembre | Rally del Brunello (coeff. 1,5)

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