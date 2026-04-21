Oregon Team debutta nell’Italiano Gran Turismo Sprint schierando due Lamborghini Huracán GT3 EVO2

Imola, 21 aprile 2026. Definiti i due equipaggi con cui l’Oregon Team scenderà in pista questo fine settimana a Imola per affrontare il primo dei quattro appuntamenti del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint. La squadra di Cremosano farà il proprio debutto nella serie tricolore schierando due Lamborghini Huracán GT3 EVO2 per altrettanti equipaggi inediti di primo piano.

Su una delle vetture della Casa di Sant’Agata Bolognese si alterneranno i già annunciati Enzo Geraci (19enne francese) e il giovane toscano Guido Luchetti, classe 2005, entrambi in arrivo dal Lamborghini Super Trofeo in cui sono stati entrambi protagonisti nel corso della passata stagione.

Un’altra novità assoluta è rappresentata dal ritorno nel Tricolore GT di Luca Ghiotto. Il veneto, con esperienze in monoposto (fino ad arrivare alla Indycar e alla Formula 2, in cui ha al proprio attivo diverse vittorie), ha preso parte al campionato italiano nel 2021 conquistando anche un successo al Mugello. Inoltre ha corso un po’ in tutte le categorie GT, in Europa e in America e nei Prototipi, disputando negli ultimi due anni l’European Le Mans Series con la LMP2.

Assieme a lui ci sarà al volante Artem Petrov, un altro nome di riferimento in ambito Gran Turismo, conoscitore della vettura della Casa di Sant’Agata Bolognese e già legato al team guidato da Jerry Canevisio e Giorgio Testa, con cui ha disputato negli ultimi due anni il campionato GT Open.

Lo stesso Petrov, assieme a Geraci e Luchetti, prenderà parte con l’Oregon Team anche alla serie Endurance del Tricolore GT che partirà a Misano il 10 maggio, per affrontare in seguito altri tre round.

Con uno schieramento record, il fine settimana di Imola entrerà nel vivo venerdì con i tre turni di prove libere. Sabato si svolgeranno le qualifiche, seguite dalla prima delle due gare della durata di 50 minuti più un giro in programma alle 15.00. Gara 2 scatterà infine domenica alle 14.00. Entrambe le gare verranno trasmesse in diretta su ACI Sport Tv e in live streaming sul canale YouTube del campionato..

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