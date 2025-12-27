SICILIARUNNING: MARATONA-A: LA GRADUATORIA TOP TEN ATLETE SICILIANE NEL 2025
MARATONA-A: LA GRADUATORIA TOP TEN ATLETE SICILIANE NEL 2025
1) Alessia Tuccitto (Caivano Runners) 2h37’41
2) Federica Cernigliaro (Pol. Atletica Bagheria) 2h44’51
3) Luana Russo (Sciacca Running) 3’06’34
4) Simona Pipitone (Marathon Athletic Avola) 3h10’24
5) Rosaria Plano (Sport Amatori Partinico) 3h19’05
6) Simona Sorvillo (Trinacria Palermo) 3h23’47
7) Eleonora Suizzo (Esercito 62° Reggimento Fante) 3h37’58
😎 Barbara Aliberti (Torrebianca Me) 3h38’13
9) Dorotea Lo Cascio (G.S San Giacomo) 3h38’44
10) Maria Nicotra (Atletica Sicilia) 3h39’31
• ALESSIA TUCCITTO E FEDERICA CERNIGLIARO SI TROVANO NELLA TOP TEN ITALIANA RISPETTIVAMENTE CON IL QUARTO E CON L’OTTAVO POSTO.
Fonte Fidal
Visite: 108