SiciliAntica Catania torna ad Enna, con una visita alla città e, in particolare, al Museo Archeologico Varisano e al Museo delle Confraternite.

👉🏻Accolti dal presidente di Bottega Culturale Sicilia, Antonio Messina, e dal nuovo presidente di SiciliAntica Enna, Giuliana Amata, i soci catanesi hanno apprezzato l’innovativo museo della settimana santa ennese e hanno potuto visitare la mostra sul sito archeologico di Cuticchi, con il racconto degli scavi e dell’iter che ha permesso la musealizzazione di reperti inediti, direttamente dalle archeologhe Rossella Nicoletti e Ghiselda Pennisi, che ringraziamo per aver accolto il nostro invito e per la loro presenza.

💪🏻Prosegue la nostra mission per la valorizzazione del territorio e la creazione di una concreta rete di scambi culturali, nell’ottica della fruizione e della promozione turistica del patrimonio culturale dell’entroterra siciliano.

Grazie al presidente di SiciliAntica Catania, Paolo Marescalco, che da quando ha conosciuto i giovani di Bottega Culturale, ha trovato in loro un punto di riferimento sul territorio.

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