Sicilia. Di Paola (M5S): “Parlamento paralizzato? Con questa frase Schifani ammette il proprio fallimento, ma la causa è la sua maggioranza inesistente, mica il regolamento”.

Palermo, 29/12/2025. “Parlamento paralizzato? Condivido in toto questa affermazione di Schifani, che non fa altro che certificare quello che è sotto gli occhi di tutti: il suo governo ha totalmente fallito. Il presidente non cerchi, però, alibi nel regolamento dell’Ars. La vera causa della sua disfatta, che sta portando la Sicilia al baratro, è una sola: la sua maggioranza inesistente, unita solo da un unico obiettivo, coltivare il proprio orticello a fini esclusivamente elettorali”.

Lo afferma il coordinatore regionale del M5S e vicepresidente dell’Ars, Nuccio Di Paola.

“Il governo Schifani – continua Di Paola – sarà ricordato per le riforme mancate, per le inchieste che lo hanno travolto, per aver derubato la Sicilia di un miliardo e 300 milioni destinati allo sviluppo dell’isola e per la vergognosa spartizione delle poltrone della sanità, sulla quale il disastroso operato dell’esecutivo regionale rischia di mettere la pietra tombale. La cosa assurda è che Schifani ha pure la faccia tosta di lamentare l’invasione della sanità da parte della politica, quando la sua maggioranza in questo ambito ha mostrato, urbi et orbi, di non avere rivali. La finisca pertanto di prenderci in giro, i siciliani non hanno l’anello al naso. La finisca pure di autoincensarsi per risultati che vede solo lui. Se proprio vuole che qualcuno gli dica bravo, se lo faccia dire da uno dei suoi assessori, magari facendosi assegnare un nuovo premio con tanto di cena di gala in un resort di lusso. Tanto pagano sempre i siciliani”.

Advertisement

Advertisement

Visite: 94