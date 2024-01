SIBEG COCA-COLA AL VOLANTE PER LA SICUREZZA STRADALE: VIA AL CORSO PER 367 DIPENDENTI

SIBEG COCA-COLA AL VOLANTE PER LA SICUREZZA STRADALE

DALLA TEORIA ALLA PRATICA: VIA AL CORSO PER 367 DIPENDENTI

Iniziativa di sensibilizzazione dell’azienda siciliana con “Guidare sicuri asd”

Catania, 08 gennaio 2024 – Sensibilizzare, formare e informare i propri dipendenti su norme e comportamenti sicuri, andando oltre quelle che sono le previsioni normative vigenti e ritenendo il tema dell’utilizzo “in sicurezza” dell’autovettura aziendale e di quella personale un argomento di estrema importanza. Con questo obiettivo Sibeg Coca-Cola – azienda che dal 1960 produce, imbottiglia, sviluppa e distribuisce in esclusiva per la Sicilia le bevande di The Coca-Cola Company – dal 15 al 20 gennaio 2024, organizza all’autodromo “Valle dei Templi” di Racalmuto (Agrigento), il corso di guida sicura rivolto ai 367 dipendenti.

Un’iniziativa, organizzata da “Guidare Sicuri asd”, che si svolgerà sotto la supervisione di Marco Mongelluzzi, pilota e collaudatore in attività da trent’anni, che con il suo team lavora in tutt’Italia al servizio dei privati, dei neopatentati e delle imprese, con la mission di sensibilizzare i dipendenti sull’importanza di una guida responsabile, così da ridurre gli incidenti stradali e gli infortuni legati all’attività professionale.

L’Associazione, avvalendosi di piloti-istruttori professionisti, pone gli allievi nelle migliori condizioni per affinare e sviluppare la conoscenza delle tecniche necessarie all’acquisizione della totale padronanza della vettura. Promuovere la responsabilità sociale e l’impegno ambientale è un altro dei temi di grande importanza perseguito da Mongelluzzi e dalla sua squadra, grazie alla riduzione delle emissioni di Co2 e del consumo di carburante durante la guida, oltre che al migliorando della produttività e dell’efficienza aziendale, attraverso la diminuzione dei tempi di inattività causati da incidenti stradali.

Valori in linea con il percorso intrapreso da Sibeg Coca-Cola: «Ci siamo attivati per organizzare queste giornate di lavoro in outdoor, in ambiente sicuro e attrezzato, col supporto di personale tecnico ed altamente competente – sottolinea Luca Busi, amministratore delegato di Sibeg Coca-Cola – perché riteniamo di fondamentale importanza il tema della sicurezza stradale. Essere consapevoli dei limiti strutturali di un veicolo, verificare le proprie capacità di guida, conoscere le tecniche di controllo del veicolo in situazioni di emergenza, sperimentare le conseguenze derivanti da comportamenti di guida errati e acquisire padronanza del veicolo in condizioni critiche, sono aspetti fondamentali per tutti: sia per coloro che hanno in dotazione l’auto aziendale, sia per chi ogni giorno si reca a lavoro con la propria autovettura. In ottemperanza agli obblighi legislativi (d.Lgs 81/2008 riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) e all’etica della nostra azienda, garantiremo così formazione teorica e pratica ai nostri dipendenti. Un altro importante investimento nella direzione della prevenzione, della salute e della sicurezza sul lavoro».

Guidare Sicuri asd ha affidato l’organizzazione della logistica a Simona D’Angelo, che vanta anni di esperienza nel motorsport ed è supportata da Pirelli e Sparco, utilizzando vetture di varii marchi e dalle diverse caratteristiche.

Visite: 44