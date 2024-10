Si terrà domenica prossima, per la prima volta in Sicilia e nel mezzogiorno d’Italia, ad Enna la finale del campionato nazionale F.IT.A.ST. FITARCO di tiro con l’arco storico e tradizionale.

“Non è mai successo che una finale si svolgesse nel meridione – spiega Gaetano Campisi presidente della Compagnia degli Arcieri del Castello di Enna – con la nostra città che ospiterà oltre duecento arcieri e i loro accompagnatori”.

“La gara – aggiunge Campisi – si articolerà in tre luoghi iconici della nostra città, ovvero la Torre di Federico, la Fontana di Piazza Europa e il chiostro del convento di Montesalvo e sarà preceduta, nella giornata di sabato, dal mercato medievale”.

“Abbiamo fortemente voluto questo evento – dichiara il Sindaco Maurizio Dipietro – perché per la nostra città il tiro con l’arco tradizionale è una consolidata realtà e la finale nazionale rappresenta il giusto coronamento per gli Arcieri del Castello e per l’intera comunità ennese”

