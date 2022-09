Si presenta sabato al Museo del Novecento il cortometraggio “Messina 1943”

Verrà presentato sabato 1 ottobre 2022 alle ore 17,00 il cortometraggio “Messina 1943”, scritto e diretto da Sabrina Patania e liberamente ispirato al saggio “La Reconquista dell’Europa: dalla Conferenza di Casablanca allo sbarco in Sicilia” di Alfonso Lo Cascio. L’iniziativa, promossa da BCsicilia, dal Museo del Novecento e dalla Biblioteca Regionale Universitaria, si terrà presso il Museo del Novecento in viale Boccetta Alto (accanto Liceo “Archimede”) a Messina. Il cortometraggio è ambientato nella Sicilia all’indomani dello sbarco delle forze anglo-americane durante la cosiddetta “Operazione Husky”. Alla realizzazione del progetto hanno contribuito BCsicilia, il Museo del Novecento, il Museo “I ferri du Misteri” di Castanea, Villa Maria di Salice, Omniascientific srl e Giuseppe Paone Photography. All’interno della manifestazione, denominata “Memorie dal ’43”, verranno consegnate, da BCsicilia di Messina, due targhe per l’impegno culturale ai musei coinvolti nell’iniziativa. Previsti anche i saluti di Angelo Caristi, Direttore del Museo del Novecento di Messina, e di Francesco Gerbasi, Direttore del Museo etnoantropologico “I ferri du Misteri”. Sarà inoltre presente l’autore del saggio Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia. I lavori della giornata saranno coordinati dalla dott.ssa Tommasa Siragusa, Direttore della Biblioteca Regionale Universitaria “G. Longo” di Messina. La proiezione in prima visione del cortometraggio “Messina 1943” di Sabrina Patania, Presidente della Sezione di BCsicilia di Messina, è prevista alle ore 18,30 e alle ore 20,30. In programma anche la visita guidata al Museo del Novecento. I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione. Per informazioni tel. 349.5883269.

Visite: 31