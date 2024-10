SEMINARIO FORMATIVO FLC CGIL – PROTEO FARE SAPERE

Presenti ad Enna, i vertici di Cgil Sicilia . Si è tenuto, difatti, venerdì scorso, all’ Hotel Garden di Pergusa , con una foltissima presenza di pubblico, il seminario dal titolo “LA SCUOLA TRA AUTONOMIA DIFFERENZIATA E MILITARIZZAZIONE. QUALE FUTURO?”, L’evento, promosso dalla FLC Cgil di Enna e Caltanissetta,si rivolgeva a docenti, dirigenti scolastici, personale Ata e lavoratori della conoscenza ed è stato organizzato in collaborazione con Proteo Fare Sapere di Caltanissetta ed Enna, rappresentata dai presidenti Alberto Musca e Basilia Lotario. La FLC Cgil che organizzava il seminario, come anzidetto, quella di Enna e Caltanissetta, è rappresentata dai Segretari generali Giuseppe Miccichè e Diego Stagno. Il momento di formazione ha costituito un’ importante occasione di riflessione e dibattito, approfondimento e confronto su temi interconnessi che riguardano il futuro della scuola pubblica in un contesto attuale caratterizzato da gravi distorsioni ideologiche, tra autorevoli relatori provenienti dalla scuola, con la partecipazione di Marina Boscaino, docente e portavoce nazionale dei Comitati No AD contro ogni Autonomia differenziata, Monica Grilli, docente e componente dell’Assemblea generale nazionale FLC CGIL, Antonio Mazzeo, docente, giornalista, saggista e pacifista, Lorenzo Varaldo, dirigente scolastico (Manifesto dei 500). Sono intervenuti Alfio Mannino, Segretario generale CGIL Sicilia, Adriano Rizza, Segretario generale FLC CGIL Sicilia, Mimmo Cosentino, coordinatore regionale Sicilia NO Autonomia differenziata, Antonio Malaguarnera, Segretario generale CGIL di Enna, Rosanna Moncada, Segretaria generale CGIL di Caltanissetta, Giuseppe Miccichè, Segretario generale FLC CGIL di Enna, Diego Stagno, Segretario generale FLC CGIL di Caltanissetta, Basilia Lotario, Presidente Proteo Fare Sapere Enna, Alberto Musca, Presidente Proteo Fare Sapere Caltanissetta. Ha moderato l’evento formativo Lillo Fasciana, docente e componente dell’Assemblea generale nazionale FLC CGIL. Significativa l’autorevole presenza di Gianna Fracassi, Segretaria generale nazionale della FLC CGIL, che ha concluso la giornata seminariale con un magistrale intervento dal grande impatto politico, teso a sottolineare l’esigenza dell’impegno del sindacato e dei lavoratori della scuola per la difesa della scuola pubblica e del valore costituzionale dell’istruzione. Il seminario, trasmesso in diretta nazionale sui canali YouTube e Facebook della FLC CGIL, ha rappresentato la prima iniziativa di rilievo nazionale all’indomani del successo della raccolta delle firme per la richiesta di indizione del referendum contro l’autonomia differenziata e nel contempo un importante tassello territoriale del percorso politico-sindacale di FLC CGIL di Enna e Caltanissetta, da anni impegnate attivamente, con i Segretari Giuseppe Miccichè e Diego Stagno, contro il disegno dell’autonomia differenziata. Va ricordato, inoltre, che le FLC CGIL e la CGIL di Enna e Caltanissetta, con i rispettivi segretari, si sono impegnate in maniera eccellente , in quest’ultimo periodo, per la raccolta di firme, relativa all’indizione del referendum contro l’autonomia differenziata .Grande partecipazione e consenso per l’evento, che ha visto una sala gremita e un grande entusiasmo e coinvolgimento da parte dei partecipanti. Interessante, fra gli altri, l’intervento di Basilia Lotario, presidente di Proteo Fare Sapere di Enna, che ha detto: “Il nostro punto di riferimento e il fil rouge della nostra azione sul campo è la Scuola della Costituzione, lontana dalle derive egoistiche della secessione dei ricchi, per cui i più forti si avvantaggeranno sempre di più a scapito dei più deboli; una scuola, dunque, della Repubblica che miri a ridurre i divari territoriali, individuali e sociali sotto il segno dell’uguaglianza e che promuova la cultura della pace tra i popoli in una società interculturale senza muri, nella quale le differenze rappresentino delle risorse e dei ponti tra gli individui” . Proteo Fare Sapere è un’, associazione professionale che si occupa di aggiornamento e formazione dei lavoratori della conoscenza.

Mario Antonio Filippo Pio Pagaria

