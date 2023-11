Sciopero generale del 20 novembre a Siracusa: Federconsumatori parteciperà alla manifestazione

Federconsumatori Sicilia appoggia la lunga mobilitazione dei lavoratori dei trasporti, della sanità, del pubblico impiego, con scioperi dal 17 novembre al 5 dicembre, passando dallo sciopero regionale del 20 novembre a Siracusa.

Trasporto pubblico aereo, ferroviario e su gomma, taxi, sanità, scuola, università, poste e telecomunicazioni sono solo alcuni dei settori interessati agli scioperi contro le misure contenute nella legge di bilancio, considerate insufficienti per garantire la qualità del lavoro e servizi di qualità ai cittadini.

“Tutti questi settori – spiega il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa – hanno ripercussioni dirette sulla vita quotidiana dei consumatori. A volte, come nel caso della sanità, possono persino fare la differenza tra la vita e la morte. Per questo – continua La Rosa – vogliamo mostrarci vicini ai lavoratori: senza di loro non ci sono servizi, senza servizi non c’è qualità di vita”.

Una delegazione di Federconsumatori Sicilia, per questo, parteciperà alla manifestazione del 20 novembre di Cgil e Uil a Siracusa per portare la solidarietà dell’associazione di tutela dei diritti dei consumatori a tutti i lavoratori interessati dalle recenti misure.

Visite: 77