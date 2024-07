” SCANDALO NELLA SANITA’ ”

L’ASSOCIAZIONE ” ANTIMAFIA E LEGALITA’ ”

SI IMPEGNA A PENSARCI

Ancora uno scandalo nella Sanità Siciliana: non è il primo e non sarà l’ultimo. La diffusa illegalità corrode le coscienze come un cancro che produce metastasi sempre più ampie. E in aumento il numero di politici, pubblici amministratori, imprenditori, professionisti, semplici cittadini, coinvolti in fenomeni di corruzione e collusi con la mafia. Assistiamo ad una paurosa deriva sul piano etico e morale che coinvolge non solo Catania e la Sicilia ma l’intero Paese. Accumulare denaro con qualsiasi mezzo è diventato l’unico scopo nella vita di molti. Occorre fare qualcosa per risvegliare gli animi assopiti delle persone oneste e trovare i modi di una nuova Resistenza Civile. L’ indignazione di un giorno non basta più.

L’ associazione “Antimafia e Legalità” si impegna a pensarci.

